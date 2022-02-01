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Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие "уродливые" обувные тренды 2022

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 10:32
Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие "уродливые" обувные тренды 2022 Уродливая обувь снова в тренде (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Ugly Boots продолжают свое триумфальное шествие по планете. Не успели мы привыкнуть к вездесущим уродливым шлепанцам, как их вытеснили уродливые кроссовки, а на смену им пришли сапоги… В этом году коллекции лучших модных домов пополнились.

Рассматриваем "уродливые" новинки, которые были представлены на Неделях моды 2022.

Maison Margiela

Обувь с раздвоенным носком впервые была продемонстрирована на подиуме Maison Margiela. А затем идею подхватили и другие модные гиганты. Однако бренд умудряется показывать самые необычные варианты. Как, к примеру, эти резиновые таби из коллекции SS22.

Y/PROJECT

Таби никогда еще не были столь изысканными и сексуальными. Впрочем, у креативного директора бренда Гленна Мартенса вещи часто носят провокационный характер. И при этом их хотят буквально все.


Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022Еще одна вариация таби (фото: instagram.com/yproject_official)

LOEWE

Уродливыми угги уже никого не удивишь, но вот создать еще более необычную модель можно. Вариация уродливых ботинок и прозрачных галош на подиуме мужской недели моды в Милане.

Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022

Мужская коллекция осень-зима 2022 (фото: instagram.com/loewe)

Miu Miu

Коллаборация Miu Miu и New Balance представляет привычные всем кроссовки, украшенные потрепанной бахромой. Весьма простая модель бьет рекорды популярности. На подиуме также было представлено классическое уродливое сочетание босоножки + носки.

Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022

Босоножки с носками по-прежнему в тренде (фото: instagram.com/loewe)

Isabel Marant

Маранты, которые несколько лет назад славились как самая противоречивая модная обувь, вновь вернулись в коллекцию. Теперь похожие модели есть и для мужчин.

Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022

Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022

Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022Кроссовки на танкетке снова в моде (фото: instagram.com/loewe)

Valentino

Тренд родом из нулевых – босоноджки на внушительном устойчивом каблуке - вновь вернулся. Его демонстрирует сразу несколько брендов, но Valentino, безуловно, лидирует.

Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022Тренд, который обожают звезды шоу-бизнеса (фото: instagram.com/maisonvalentino)

Dior

Биркенштоки еще никогда не были столь гламурны, как в коллаборацци с Dior. Бренд предлагает их носить буквально со всем: от классических костюмов до спортивных брюк.

Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022Гламурные биркенштоки от Dior (фото: instagram.com/dior)

AVAVAV

Создателю флорентийской марки AVAVAV Беате Карлссону удалось переплбнуть все "уродливые" тренды. Дебютную коллекцию дизайнер представил в начале 2021-го, и обувь мгновенно раскупили.

Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022

Девиз марки: чем уродливее, тем моднее (фото: instagram.com/avavav)

Sacai

Мунбуты, изначально придуманные Джанкарло Заннато в 1969 году, стали настоящим трендом зимы 2020. В этом году марки постарались усовершенствовать их, создав массу моделей разной степени "уродливости" для мужчин и женщин. Sacai в этом особенно преуспели.

Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022Запасаемся ugly shoes: туфли-копытца, маранты, мунбуты и другие &quot;уродливые&quot; обувные тренды 2022

Мунбуты в тренде зимой 2022 (фото: instagram.com/sacaiofficial)

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