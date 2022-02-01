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Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші "потворні" взуттєві тренди 2022

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Вівторок 01 лютого 2022 10:32
Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші "потворні" взуттєві тренди 2022 Потворне взуття знову у тренді (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Ugly Boots продовжують свою тріумфальну ходу по планеті. Не встигли ми звикнути до всюдисущих потворних шльопанців, як їх витіснили потворні кросівки, а на зміну їм прийшли чоботи... В цьому році колекції кращих модних будинків поповнилися.

Розглядаємо "потворні" новинки, які були представлені на Неділях моди 2022.

Maison Margiela

Взуття з роздвоєним носком вперше було продемонстровано на подіумі Maison Margiela. А потім ідею підхопили інші модні гіганти. Однак бренд примудряється показувати найнезвичайніші варіанти. Як, наприклад, ці гумові табі із колекції SS22.

Y/PROJECT

Табі ніколи ще не були настільки вишуканими і сексуальними. Втім, у креативного директора бренду Гленна Мартенса речі часто носять провокаційний характер. І при цьому їх хочуть буквально всі.


Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022Ще одна варіація Табі (фото: instagram.com/yproject_official)

LOEWE

Потворними уггі вже нікого не здивуєш, але ось створити ще більш незвичайну модель можна. Варіація потворних черевиків і прозорих калош на подіумі чоловічого тижня моди в Мілані.

Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022

Чоловіча колекція осінь-зима 2022 (фото: instagram.com/loewe)

Miu Miu

Колаборація Miu Miu і New Balance представляє звичні всім кросівки, прикрашені пошарпаною бахромою. Вельми проста модель б'є рекорди популярності. На подіумі також було представлено класичне потворне поєднання босоніжки + шкарпетки.

Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022

Босоніжки з шкарпетками, як і раніше, в тренді (фото: instagram.com/loewe)

Isabel Marant

Маранти, які кілька років тому славилися як найюбільш суперечливе модне взуття, знову повернулися в колекцію. Тепер схожі моделі є і для чоловіків.

Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022

Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022

Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022Кросівки на танкетці знову в моді (фото: instagram.com/loewe)

Valentino

Тренд родом з нульових – босоніжки на значному стійкому каблуці – знову повернувся. Його демонструє відразу кілька брендіа, але Valentino, безуловно, лідирує.

Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022Тренд, який обожнюють зірки шоу-бізнесу (фото: instagram.com/maisonvalentino)

Dior

Біркенштоки ще ніколи не були настільки гламурні, як в колабораці з Dior. Бренд пропонує їх носити буквально з усім: від класичних костюмів до спортивних штанів.

Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022Гламурні біркенштоки від Dior (фото: instagram.com/dior)

AVAVAV

Творцеві флорентійської марки AVAVAV Беате Карлссону вдалося переплюнути всі "потворні" тренди. Дебютну колекцію дизайнер представив на початку 2021-го, і взуття відразу розкупили.

Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022

Девіз марки: чим потворніше, тим модніше (фото: instagram.com/avavav)

Sacai

Мунбути, спочатку придумані Джанкарло Заннато в 1969 році, стали справжнім трендом зими 2020. Цього року марки постаралися вдосконалити їх, створивши масу моделей різного ступеня "потворності" для чоловіків і жінок. Sacai в цьому досягли особливого успіху.

Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022Запасаємося ugly shoes: туфлі-копитця, маранти, мунбути та інші &quot;потворні&quot; взуттєві тренди 2022

Мунбути в тренді взимку 2022 (фото: instagram.com/sacaiofficial)

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