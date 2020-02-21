Взять на заметку: Ирина Шейк показала безупречный total look в трендовом оттенке весны

Ирина Шейк – одна из самых востребованных моделей, которая "кочует" с одной Недели моды на другую, где успевает также посещать светские ивенты. Накануне в Милане 34-летняя красавица приняла участие в показе Moschino, а после отправилась на презентацию новой коллекции сумок Furla. Причем выглядела при этом свежей и полной сил. Впрочем, свою роль сыграл и образ в сочных тонах.

Лимонный и его вариации на пике популярности (фото: instagram.com/irinashayk; instagram.com/versace)

На ивент супермодель пришла в total look лимонного оттенка. Образ Шейк составили водолазка, легинсы, пиджак и кожаные ботфорты под кожу крокодила. В руках девушка держала маленькую черную сумку Furla 1927 из новой коллекции. Гладко зачесанные волосы и яркий макияж – последний штрих. Разумеется, фолловеры Ирины не могли пройти мимо такого лука. Они засыпали модель приятными словами и комментариями. "Очень!", "милашка", "лучшая", "восхитительна!", "так прекрасна", "неповторимая"… К слову, этот оттенок будет весьма популярным будущей весной. Так что берем на заметку!

Белая рубашка никогда не выйдет из моды (фото: instagram.com/irinashayk)

Еще один предмет гардероба, который точно стоит "позаимствовать" из гардероба соблазнительной Шейк – белая рубашка. Культовая вещь никогда не выходит из моды, а Ирина учит стильно ее обыгрывать.

К примеру, недавно она примерила ее в качестве самостоятельной единицы, не дополнив юбкой или брюками. А на одном из последних фото использовала как стильное дополнение к бунтарскому образу "девушки байкера". Ирина надела черные колготки, черную кожаную курточку, а также длинную белую рубашку. В сочетании с грубыми ботинками на плоской подошве получилось невероятно стильно!