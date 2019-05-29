Взрыв цвета: Винни Харлоу заворожила стройной фигурой в роскошном наряде

26-летняя модель показала новый яркий образ
Винни Харлоу, которая уже представила в Каннах несколько ослепительно ярких образов, похоже, не может остановиться. Несколько часов назад она выставила на своей странице в Instagram целую серию завораживающих картинок. На днях девушка посетила мероприятие по поводу празднования 20-летия пляжного клуба класса люкс Nikki Beach Global, где она была почетной гостьей. На торжественное событие она надела мини-платье с популярным принтом "турецкий огурец", невероятно красочное и расшитое к тому же пайетками. Розовый, желтый, фиолетовый, зеленый, оранжевый, синий, красный… Кажется, в ее наряде сплелись все оттенки радуги и даже больше. Еще одна необычная деталь платья – длинный шлейф.
Такой взрывной лук она дополнила бриллиантовыми серьгами, золотистыми босоножками на огромной шпильке, ярким макияжем с фиолетовыми тенями и длинными накладными ресницами, а также гладкой мягкой укладкой-волной.
Восхитительная Винни Харлоу блистает в Каннах (фото: instagram.com/winnieharlow)
"В живом цвете", – подписала Винни фото. И тут же получила ответную реакцию от обожающих ее фанатов.
К слову, Винни обожает вдохновлять подписчиков. Несколько месяцев назад она дала интервью, где рассказала, как тяжело ей пришлось идти к успеху. Теперь она регулярно выкладывает посты мотивационного содержания, где старается подчеркнуть, что своей цели сможет достичь каждый – при желании и упорном труде. Сама модель после посещения знаменитого фестиваля поделилась восторгом, что это была ее мечта. И теперь она будет направлять еще больше сил на реализацию всех своих задумок.