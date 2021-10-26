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Выходы королевы: самые блистательные образы Ани Тейлор-Джой на красной дорожке

Новина українською →
Вторник 26 октября 2021 19:33
Выходы королевы: самые блистательные образы Ани Тейлор-Джой на красной дорожке Аня Тейлор-Джой (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Аня Тейлор-Джой заставила мир говорить о себе в 2020-м году. Актриса сыграла роль шахматистки Элизабет Хармон в мини-сериале Netflix - "Ход королевы", рейтинги которого взлетели до небес в первые же четыре недели после выхода.

Вслед за этим взлетела и популярность самой актрисы. Она получила приглашение в новые успешные кинопроекты, стала лицом многих брендов и желанной гостьей светских событий. Что не удивительно: девушка с яркой внешностью и способностью гениально перевоплощаться любит демонстрировать этот талант и на публике.

Предлагаем вспомнить самые эффектные образы нового Ани Тейлор-Джой на красных дорожках.

Одно из последних достижений Ани - контракт с легендарным домом Dior. Аня и ранее часто появлялась в нарядах от Марии Грации Кьюри, а теперь каждый ее выход будет создан мастерами дома.

Интересно, что над внешним видом актрисы работает один из самых известных селебрити-стилистов - Лоу Роач.

В числе его звездных клиентов также Зендая, Селин Дион, Приянка Чопра Джонас и другие знаменитости. Именно он познакомил актрису с креативным директором дома.

Выходы королевы: самые блистательные образы Ани Тейлор-Джой на красной дорожке


В качестве нового лица Christian Dior Аня уже показала новый роскошный образ: накануне она посетила премьеру триллера "Прошлой ночью в Сохо", выбрав золотистое платье от культового французского Дома. Любуемся этим и другими эффектными выходами актрисы.

Выходы королевы: самые блистательные образы Ани Тейлор-Джой на красной дорожкеВыходы королевы: самые блистательные образы Ани Тейлор-Джой на красной дорожкеВыходы королевы: самые блистательные образы Ани Тейлор-Джой на красной дорожкеВыходы королевы: самые блистательные образы Ани Тейлор-Джой на красной дорожкеВыходы королевы: самые блистательные образы Ани Тейлор-Джой на красной дорожкеВыходы королевы: самые блистательные образы Ани Тейлор-Джой на красной дорожкеВыходы королевы: самые блистательные образы Ани Тейлор-Джой на красной дорожкеВыходы королевы: самые блистательные образы Ани Тейлор-Джой на красной дорожкеВыходы королевы: самые блистательные образы Ани Тейлор-Джой на красной дорожкеВыходы королевы: самые блистательные образы Ани Тейлор-Джой на красной дорожкеВыходы королевы: самые блистательные образы Ани Тейлор-Джой на красной дорожке

Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images

Ранее мы писали, чем прославилась актриса Чон Хо Ен из "Игры в кальмара".

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