ru ua
Вт, 26 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Виходи королеви: найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой на червоній доріжці

Новость на русском →
Вівторок 26 жовтня 2021 19:33
Виходи королеви: найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой на червоній доріжці Аня Тейлор-Джой (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Аня Тейлор-Джой змусила світ говорити про себе в 2020-му році. Актриса зіграла роль шахістки Елізабет Хармон в міні-серіалі Netflix - "Хід королеви", рейтинги якого злетіли до небес в перші ж чотири тижні після виходу.

Слідом за цим злетіла і популярність самої актриси. Вона отримала запрошення в нові успішні кінопроекти, стала обличчям багатьох брендів і бажаною гостею світських подій. Що не дивно: дівчина з яскравою зовнішністю і здатністю геніально перевтілюватися любить демонструвати цей талант і на публіці.

Пропонуємо згадати найефектніші образи нового Ані Тейлор-Джой на червоних доріжках.

Одне з останніх досягнень Ані - контракт з легендарним будинком Dior. Дівчина і раніше часто з'являлася у вбраннях від Марії Грації К'юрі, а тепер кожен її вихід буде створений майстрами будинку.

Цікаво, що над зовнішнім виглядом актриси працює один з найвідоміших селебріті-стилістів - Лоу Роач.

У числі його зіркових клієнтів також Зендая, Селін Діон, Пріянка Чопра Джонас та інші. Саме він познайомив актрису з креативним директором будинку.

Виходи королеви: найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой на червоній доріжці


В якості нового обличчя Christian Dior Аня вже продемонструвала новий розкішний образ: напередодні вона відвідала прем'єру трилера "Минулої ночі в Сохо", вибравши золотисте плаття від культового французького будинку. Милуємося цим та іншими ефектними виходами актриси.

Виходи королеви: найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой на червоній доріжціВиходи королеви: найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой на червоній доріжціВиходи королеви: найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой на червоній доріжціВиходи королеви: найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой на червоній доріжціВиходи королеви: найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой на червоній доріжціВиходи королеви: найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой на червоній доріжціВиходи королеви: найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой на червоній доріжціВиходи королеви: найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой на червоній доріжціВиходи королеви: найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой на червоній доріжціВиходи королеви: найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой на червоній доріжціВиходи королеви: найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой на червоній доріжці

Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images

Раніше ми писали, чим прославилася актриса Чон Хо Ен з "гри в кальмара".

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Голубовська пояснила, кому точно необхідна третя доза вакцини від COVID
Голубовська пояснила, кому точно необхідна третя доза вакцини від COVID