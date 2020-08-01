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Как выглядеть дорого и стильно: 7 модных хитростей

Суббота 01 августа 2020 17:42
Как выглядеть дорого и стильно: 7 модных хитростей
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Стилист раскрыла основные признаки статусных вещей

Как выглядеть дорого и стильно и при этом не тратить на гардероб всю зарплату? Стилист Анна Иваненко поделилась модными хитростями, которые помогут вам этого добиться.

Хотите быть на высоте - достаточно выучить признаки статусных вещей. Вот 7 основных, на которые нужно обратить внимание при выборе нарядов.

Крой. Прямые линии, минимализм, архитектурность выгодно отличают дорогую вещь от простой

Декор. Чем более «оригинальные» ваши джинсы, тем дешевле они выглядят. Потертости, дырки, вышивка и лампасы – отложите, если есть желание произвести на кого-то впечатление

Как выглядеть дорого и стильно: 7 модных хитростей

Детали. В которых, как известно, и кроется дьявол. Иногда достаточно просто поменять пуговицы/молнию на блузе, чтоб она смотрелась на порядок выше

Цвет. Молочный, бежевый, кэмел, чистый серый всегда выглядят лучше, чем фуксия, лимонный, оранжевый или принт. Особенно осторожно с принтом тай-дай и крупным цветочным

Как выглядеть дорого и стильно: 7 модных хитростей

Финиш. Идеально выглядит гладкая кожа, и намного проще замша, нубук. Лак и винил ассоциируются с пластиком, а значит чем-то дешевым

Ткани. Есть определенный тип тканей, который сразу говорит о статусе его обладателя: тонкий лен, сатин и ему подобные ткани, твид

Как выглядеть дорого и стильно: 7 модных хитростей

Иллюстративное фото (pexels.com)

Плотность. Тонкие трикотажные леггинсы, в которых просвечиваются все женские секреты выглядят дешево. Выбирайте более плотные ткани или рубчик.

Как выглядеть дорого и стильно: 7 модных хитростей

Этот костюм идеален по всем пунктам (instagram.com/annawithsoul)

Напомним, что ранее стилист Настя Ерасова научила создавать эффектные ансамбли с белой футболкой.

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