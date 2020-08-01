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Як виглядати дорого і стильно: 7 модних хитрощів

Субота 01 серпня 2020 17:42
Як виглядати дорого і стильно: 7 модних хитрощів
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Стиліст розкрила основні ознаки статусних речей

Як виглядати дорого і стильно і при цьому не витрачати на гардероб всю зарплату? Стиліст Анна Іваненко поділилася модними хитрощами, які допоможуть вам цього домогтися.

Хочете бути на висоті - достатньо вивчити ознаки статусних речей. Ось 7 основних, на які потрібно звернути увагу при виборі вбрання.

Крій. Прямі лінії, мінімалізм, архітектурність вигідно відрізняють дорогу річ від простої

Декор. Чим більш «оригінальні» ваші джинси, тим дешевше вони виглядають. Потертості, дірки, вишивка і лампаси – відкладіть, якщо є бажання справити на когось враження

Як виглядати дорого і стильно: 7 модних хитрощів

Деталі. В яких, як відомо, криється диявол. Іноді досить просто поміняти гудзики/блискавку на блузі, щоб вона виглядала на порядок вище

Колір. Молочний, бежевий, кемел, чистий сірий завжди виглядають краще, ніж фуксія, лимонний, помаранчевий або принт. Особливо обережно з принтом тай-дай і великим квітковим

Як виглядати дорого і стильно: 7 модних хитрощів

Фініш. Ідеально виглядає гладка шкіра, і набагато простіше замша, нубук. Лак і вініл асоціюються з пластиком, а значить чимось дешевим

Тканини. Є певний тип тканин, який відразу говорить про статус його володаря: тонкий льон, сатин і йому подібні тканини, твід

Як виглядати дорого і стильно: 7 модних хитрощів

Ілюстративне фото (pexels.com)

Щільність. Тонкі трикотажні жіночі, в яких просвічуються всі жіночі секрети виглядають дешево. Вибирайте більш щільні тканини або рубчик.

Як виглядати дорого і стильно: 7 модних хитрощів

Це ідеальний костюм за всіма пунктами (instagram.com/annawithsoul)

Нагадаємо, що раніше стиліст Настя Єрасова навчила створювати ефектні ансамблі з білою футболкою.

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