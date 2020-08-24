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Идеальный верх: стилист рассказала об осенних трендах-2020

Понедельник 24 августа 2020 18:32
Идеальный верх: стилист рассказала об осенних трендах-2020
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Стилист рассказала, какой верхней одежде отдать предпочтение в межсезонье

Последние недельки лета, и уже совсем скоро "красивая пора очей очарование". Начинаем готовиться, ведь пора подумать о пополнении гардероба трендовыми вещами к новому сезону и модно утеплиться. С последними тенденциями на странице в Instagram познакомила стилист Карина Каприэлова.

Она предложила топ-6 вариантов верхней одежды для межсезонья и рассказала каким моделям отдать предпочтение.

Стеганное пальто. В романтичном стиле или в спортивном - вам решать. Это зависит от того какой основной стиль живет в гардеробе.

Идеальный верх: стилист рассказала об осенних трендах-2020

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Рубашечные полупальто. Рубашки из плотного драпа с подкладом сейчас носят как полупальто.

Идеальный верх: стилист рассказала об осенних трендах-2020

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Кожаные плащи. Кожа может быть блестящей или матовой. Крой может быть с расширенной линией плеча или оверсайз - нет разницы. Важна фактура: кожа или ее имитация.

Идеальный верх: стилист рассказала об осенних трендах-2020
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Жакеты как верхняя одежда. Жакеты вместо косухи или пуховика. Короткие или длинные, выбирайте в зависимости от ваших пропорций.

Идеальный верх: стилист рассказала об осенних трендах-2020

Идеальный верх: стилист рассказала об осенних трендах-2020
Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Кейпы актуальны как обычно.

Идеальный верх: стилист рассказала об осенних трендах-2020

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Парки. Длинные или укороченные будут актуальны в этом сезоне так же, как и в прошлом.

Идеальный верх: стилист рассказала об осенних трендах-2020

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Напомним, что ранее стилист Вика Барва научила стильно носить вещи-оверсайз.

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