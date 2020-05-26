В вязаном топе и цветастой юбке: Наталья Водянова восхитила идеальной фигурой в стильном наряде

Наталья Водянова обожает демонстрировать миру стильные образы. И хотя в одном из недавних интервью красавица призналась, что она далека от помешанности на брендах, стильные новинки в ее гардеробе не переводятся. Несколько часов назад на странице 38-летней красавицы появилось новое фото. Она сидит на плетеном диване в саду, наслаждаясь игрой в шахматы. Одета Наталья совсем по-летнему: стильно и необычно. В этот раз супермодель отдала предпочтение вязаному топу приглушенного зеленого оттенка на широких бретельках – к слову, такая модель на пике популярности в этом сезоне. Дополнили ее контрастная цветная юбка, широкополая шляпка, браслет и крупные солнцезащитные очки. «Любимый вид спорта. Ваш ход, господа!», – написала Наталья под снимком.

Наталья в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники звезды оценили не только ее умственные способности и любовь к интеллектуальным хобби, но и красоту мамы 5-х детей. Многие принялись выспрашивать, какого бренда топ на Наталье. Водянова с удовольствием вступила в небольшую переписку, выдав и марку топа. Автором его оказалась известная парижская фэшиониста и телеведущая Александра Голованофф.

Нужно отметить, что не все комментарии были добрыми – некоторые упрекнули Наталью в том, что ее жизнь на карантине не так тяжела, как она описала ее в интервью. Впрочем, Наталья не стала вступать в спор, отметив мягко: «У нас карантин закончился. Чего и вам желаем».

Очень «тяжелая» жизнь на карантине с ваших слов в последних интервью

О, я тоже люблю шахматы

Здорово, я не знала, что вы увлекаетесь шахматами

Осенью планирую в шахматную школу

Наталья, вы супер красотка

Как приятно узнать о таком интересном увлечении! Наташа всегда восхищает

Самая красивая

Наталья, вы прекрасны

А мы начали заниматься с 5-летним сыном. И он меня уже обыгрывает

Шикарная Наталья

Какая дама, какая шляпа!

Наталья, вы потрясающая! Мотивируете очень

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/natasupernova)

Напомним, недавно Наталья поделилась, какой подарок на день рождения сделал ей Антуан Арно. Так, возлюбленный и будущий супруг преподнес Наталье дорогие кроссовки Dior Air Jordan 1 Highs. Но Водянова отдала пару на благотворительность.