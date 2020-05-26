У в'язаному топі і квітчастій спідниці: Наталія Водянова захопила ідеальною фігурою в стильному вбранні

Наталя Водянова обожнює демонструвати світу стильні образи. І хоча в одному з недавніх інтерв'ю красуня зізналася, що вона далека від помішаності на брендах, стильні новинки в її гардеробі не переводяться. Кілька годин тому на сторінці 38-річної красуні з'явилося нове фото. Вона сидить на плетеному дивані в саду, насолоджуючись грою в шахи. Одягнена Наталія зовсім по-літньому: стильно і незвично. Цього разу співачка віддала перевагу в'язаному топу приглушеного зеленого відтінку на широких бретельках – до речі, така модель на піку популярності в цьому сезоні. Доповнили її контрастна кольорова спідниця, крислатий капелюшок, браслет та великі сонцезахисні окуляри. «Улюблений вид спорту. Ваш хід, панове!», – написала Наталя під знімком.

Наталя в новому образі (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники зірки оцінили не тільки її розумові здібності та любов до інтелектуальних хобі, але і красу мами 5-х дітей. Багато хто почав випитувати, якого бренду топ на Наталі. Водянова з задоволенням вступила в невелику переписку, видавши і марку топа. Автором його виявилася відома паризька фешионіста і телеведуча Олександра Голованофф.

Потрібно зазначити, що не всі коментарі були добрими – деякі дорікнули Наталі в тому, що її життя на карантині не так важке, як вона описала його в інтерв'ю. Втім, Наталя не стала вступати в суперечку, зазначивши м'яко: «У нас карантин закінчився. Чого і вам бажаємо».

Дуже «важкке» життя на карантині з ваших слів в останніх інтерв'ю

О, я теж люблю шахи

Здорово, я не знала, що ви захоплюєтеся шахами

Восени планую в шахову школу

Наталя, ви супер красуня

Як приємно дізнатися про таке цікаве захоплення! Наташа завжди захоплює

Найкрасивіша

Наталя, ви прекрасні

А ми почали займатися з 5-річним сином І він мене вже обігрує

Шикарна Наталія

Яка дама, яка капелюх!

Наталя, ви приголомшлива! Мотивуєте дуже

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, нещодавно Наталя поділилася, який подарунок на день народження зробив їй Антуан Арно. Так, коханий і майбутній чоловік подарував Наталії дорогі кросівки Dior Air Jordan 1 Highs. Але Водянова віддала пару на благодійність.