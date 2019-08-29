Вся сім'я в зборі: розкішна Кайлі Дженнер блищить на червоній доріжці з коханим і дочкою

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт (фото: instagram.com/kyliejenner)

Знаменитість вийшла підтримати коханого

Кайлі Дженнер не тільки успішна бізнес-вумен, але і турботлива мама, а ще – віддана кохана свого хлопця Тревіса Скотта. І днями 22-річна знаменитість продемонструвала це ще раз. Дівчина разом з репером і їх дочкою Стормі вийшла в світ.

Привід знайшовся більш ніж значимий – 27-го серпня Тревіс презентував фільм Travis Scott: Look Mom I Can Fly – він оповідає про життя і становленні знаменитого співака. Цікаво, що дівчинка, яка часто разом з мамою відвідує різні івенти, на червону, а вірніше – коричневу – доріжку вийшла вперше.

Кайлі і Тревіс (фото: instagram.com/kyliejenner)

Серію знімків з події Кайлі виклала у себе на сторінці в Instagram. Найбагатша з сестер Дженнер-Кардашьян обрала вбрання, що підкреслило її знамениті вигини, тонку талію і пишні груди. Білу вінтажну сукню від Dolce & Gabbana з відкритою спиною і кокетливим бантом на шиї вона доповнила човниками на шпильці, маленьким білим клатчем і діамантовими сережками.

Зачіска і макіяж зірки гідні окремої згадки. Зачесане на косий проділ і прибране в високий «кінський» хвіст волосся зорово додало Кайлі пару сантиметрів зросту і зробили її образ завершеним. Макіяж з графічними стрілками і накладними віями розставив всі відсутні акценти, зробивши її схожою на ринцессу з якоїсь східної казки.

Кайлі обрала білу сукню від Dolce & Gabbana (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тревіс приміряв класичний коричневий атласний костюм, чорну сорочку, з аксесуарів він також обрав прикраси з дорогоцінними каменями. Півторарічну дитину вони одягнули в костюм з яскравим принтом і білі кросівки.

Вся сім'я в зборі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Пара з задоволенням позувала фотографам, обнімаючись і цілуючись. Маленька дочка також, за прикладом батьків, посміхалася в камеру і посилала татові поцілунки. Кайлі буквально не спускала її з рук. Такі зворушливі кадри миттю облетіли мережу, викликавши справжню хвилю захоплень і шанувальників знаменитостей. «Коричневий килим. Так пишаюся тобою, Тревіс!..», – написала зірка у себе на сторінці.