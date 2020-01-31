Вся в маму: дочь Моники Беллуччи восхитила красотой в рекламной кампании Dolce & Gabbana

Моника Беллуччи – одна из самых красивых женщин планеты, которая до сих пор подписывает выгодные контракты. Одно из последних достижений итальянской дивы – рекламная кампания для Dolce & Gabbana, где Моника стала лицом косметической линии. С этим брендом Беллуччи сотрудничает уже давно. И похоже, юная дочь культовой красавицы решила повторить судьбу своей мамы.

Дева в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/devacassel_)

15-летняя Дева, рожденная в браке со знаменитым французским актером Венсаном Касселем, стала лицом нового аромата знаменитого итальянской марки. Девочка украсила собой рекламную кампанию "Dolce Shine", парфюм вскоре появится в продаже. Съемка проходила на фоне роскошной природы и получилась яркой и весенней. Дева позирует в белом свободном платье с вышивкой, образ дополнил крупный кулон. Пышные волосы юной звезды свободно развеваются на ветру, в руках она держит огромный букет цветов. Макияж ей сделали минимальный. Впрочем, девочка унаследовала от своей мамы выразительные черты лица и особое очарование, а потому легко притягивает к себе внимание даже в простом облике.

Девочка пошла по стопам родителей (фото: instagram.com/vincentcassel)

Первые кадры, попавшие в сеть, демонстрируют, что Дева чувствует себя в объективе камеры как рыба в воде. Что не удивительно при таких родителях.

К слову, ни Моника, ни Венсан не имею ничего против того, что их дети хотят покорять шоу-бизнес. "Я думаю, что мои две дочери переняли от меня творческую жилку, но мы увидим, пока рано говорить об этом... Тем не менее, какое бы решение они ни приняли, я буду поддерживать их", – как-то призналась Моника в интервью.

Венсан также не упускает случая признаться в безусловной любви и поддержке своей малышке. "Моя любовь, моя сладость, моя взрослая, моя малышка, мой литовец, мой римлянин, мой парижанин, моя дочь, моя Девинья. С днем рождения, моя обожаемая любовь. Я люблю тебя больше всего на свете", – написал он в честь дня рождения девочке на своей странице в Instagram.

Дева унаследовала красоту матери и харизму отца (фото: instagram.com/chloelfv.photo)

К слову, в прошлом году Дева уже блистала в съемках для Dolce & Gabbana. По всей видимости, участие девочки в рекламной кампании принесло успех линии, и марка решила продлить контракт с юной красоткой.