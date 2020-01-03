ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Час не владний: Вікторія Бекхем показала ідеальну фігуру у зйомці для відомого глянцю

Lite » Мода 03.01.2020 - 20:35
Час не владний: Вікторія Бекхем показала ідеальну фігуру у зйомці для відомого глянцю
Вікторія Бекхем (instagram.com/victoriabeckham)

Бізнесвумен прикрасила нову обкладинку

Вікторія Бекхем – відома ікона стилю, яка до того ж часто виступає моделлю. 45-річна красуня тільки за останній час прикрасила безліч обкладинок. У лютому вона порадує чергової з них, зірка знялася для нового номера британського Harper's Bazaar. На обкладинках, які представив відомий глянець, вона з'явилася в сильних образах, складених з речей власного бренду.

Час не владний: Вікторія Бекхем показала ідеальну фігуру у зйомці для відомого глянцю

Вікторія прикрасила нову обкладинку (instagram.com/victoriabeckham)

На першій вона приміряла чорні високі штани, які доповнила високим топом з широкими бретелями і відвертим декольте. На другий – в білому костюмі: жакеті з рукавами-ліхтариками, а також шортах. Третя показує Бекхем, що сидить за кермом машини. На ній надіто смугастий джемпер, жовтий гольф і білі штани. Всі обкладинки Вікторія вже запостила на сторінці в своєму мікроблозі, давши шанувальникам шанс досхочу їх обговорити.

Час не владний: Вікторія Бекхем показала ідеальну фігуру у зйомці для відомого глянцюЧас не владний: Вікторія Бекхем показала ідеальну фігуру у зйомці для відомого глянцюВікторія виглядає приголомшливо (instagram.com/victoriabeckham)

Зрозуміло, нова зйомка Вікторії була тепло зустрінута шанувальниками зірки. Особливо багато лайків зібрала перша з них, де знаменита красуня постала в чорному топі. У підписі до нової обкладинки глянець згадав працьовитість Вікторії, яка з ранніх років наполегливо працювала, прагнучи піти і зони комфорту, щоб досягти вершин. І в підсумку створила справжню імперію моди і краси.

Нагадаємо, останнім часом поряд з модним брендом Вікторія багато часу приділяє косметичній марці Victoria Beckham Beauty. Вона представила вже кілька ліній, які розробляє з найкращими фахівцями галузі. Не дивно, що вже з перших місяців існування він став популярним.

Все ще хлопчик: Вікторія Бекхем здивувала чоловіка на Різдво відразу двома дитячими подарунками (фото) Стильні подруги: Єва Лонгорія та Вікторія Бекхем показали фото в повсякденному вбранні
Новини України Виктория Бекхэм
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся