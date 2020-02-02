Восточная красавица: T.MOSCA переносит на Восток в новой коллекции FW 2020/21

T.Mosca FW 2020/21 (фото: STEPHAN LISOWSKI)

Особенный принт-мираж для новой коллекции разрабатывала иллюстратор Дарья Белая

Бренд T.Mosca, за которым стоят Оксана Шаповалова и Катерина Квит, встречает сезон осень-зима 2020/21 теплом и новыми дизайнерскими ходами. Дуэт дизайнеров умело играет с объемами и облегающими фактурами. T.Mosca вновь «реанимирует» силуэтное трикотажное платье, которое уже несколько сезонов «выходило из моды». Для еще более смелых модниц Шаповалова и Квит предлагают выбрать облегающий полупрозрачный комбинезон.

Специи восточного рынка в коллекции T.Mosca FW 2020/21

Новая коллекция T.Mosca пронизана восточными мотивами

Вдохновением коллекции послужила девушка, которая попала на восточный рынок. Ее привлекает таинство ориентальных орнаментов, но в то же время она хочет оставаться очень современной.

Восточные рынки всегда ассоциируются с ароматом, и в дымке этого аромата она увидела контур своего отражения. Красивый мираж, который превратился в знаковый принт коллекции, специально для коллекции создала театральная художница и иллюстратор Дарья Белая.

Принт-мираж содала иллюстратор Дарья Белая

Модельный ряд традиционно состоит из уютных лаунж костюмов с брюками, свитеров, кардиганов, платьев. Силуэтные формы варьируются – от свободного кроя до подчеркивающих фигуру.

Облегающий трикотажный силуэт вновь актуален

Также дизайн-команда добавила в новую линейку эффектный восточный принт, в теплой и холодной палитре. Пряжа – особая страсть основателей марки. В этом сезоне ставка – на натуральную шерсть, вискозу и мягкий бленд шерсти с альпакой. Среди деталей, конечно, стоит выделить узнаваемый вырез на спине – этот carry-over прием T.Mosca вызывает ажиотаж среди клиентов бренда из сезона в сезон.

Новая коллекция T.Mosca осень-зима 2020/21