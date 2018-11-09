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Victoria's Secret Fashion Show 2018: яскраві фото та відео з показу

Lite » Стиль і мода 09.11.2018 - 11:07
Фото: Victoria's Secret Fashion Show 2018 (колаж РБК-Україна)
Фото: Victoria's Secret Fashion Show 2018 (колаж РБК-Україна)

У Нью-Йорку відгриміло наймасштабніше білизняне шоу року

У четвер, 8 листопада в Нью-Йорку (США) відбулася одна з найбільш значущих подій модної індустрії - масштабний показ Victoria's Secret Fashion Show 2018.

На подіум у спокусливій білизні з нової колекції бренду вийшли супермоделі Ельза Хоск, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Бехати Принслу, сестри Джіджі і Белла Хадід та інші.

Victoria's Secret Fashion Show 2018: яскраві фото та відео з показуVictoria's Secret Fashion Show 2018: яскраві фото та відео з показуVictoria's Secret Fashion Show 2018: яскраві фото та відео з показуVictoria's Secret Fashion Show 2018: яскраві фото та відео з показу

Фото: Victoria's Secret Fashion Show 2018 (Getty Images)

За інформацією преси, організація шоу обійшлася в майже 12 мільйонів доларів.

Перші красуні світу дефілювали по подіуму з "ангельськими" крилами за спиною і в звабливій білизні.

Victoria's Secret Fashion Show 2018: яскраві фото та відео з показуVictoria's Secret Fashion Show 2018: яскраві фото та відео з показуVictoria's Secret Fashion Show 2018: яскраві фото та відео з показуVictoria's Secret Fashion Show 2018: яскраві фото та відео з показуVictoria's Secret Fashion Show 2018: яскраві фото та відео з показу

Фото: Victoria's Secret Fashion Show 2018 (Getty Images)

Кульмінацією шоу стала, звичайно ж, поява легендарного Fantasy Bra. Честь вдягнути його випала в цьому році Ельзі Хоск. Судячи з фото, 30-річна шведська модель чудово впоралася зі своєю дорогоцінною місією. До речі, бюджетна копія цього бра надійде в продаж і, кажуть, буде коштувати близько 250 доларів.

Victoria's Secret Fashion Show 2018: яскраві фото та відео з показуФото: Ельза Хоск на Victoria's Secret Fashion Show 2018 (Getty Images)

Багатьох засмутила новина про те, що 37-річна Адріана Ліма все-таки залишає шоу. Чутки, що обговорювалися у пресі, модель підтвердила в своєму Instagram незадовго до початку показу.

Victoria's Secret Fashion Show 2018: яскраві фото та відео з показу

Фото: Адріана Ліма (instagram.com/victoriassecretpix)

"Дорога Вікторіє, дякую тобі за те, що показала мені світ, поділилася своїми секретами і за те, що не просто дала мені крила, але і навчила літати", — написала Адріана в зворушливому прощальному пості.

 

Фото: Victoria's Secret Fashion Show 2018 (instagram.com/victoriassecret)

За музичну частину шоу в цьому році відповідала рекордна кількість виконавців - Рита Ора, Бібі Рекса, Холзи, The Chainsmokers, Шон Мендез, Келсі Баллеріні і The Struts.

Відео: Victoria's Secret Fashion Show 2018 (instagram.com/vsfsoutfits)

Нагадаємо, знаменита 45-річна модель повністю оголилася.

Раніше ми писали про те, що відома супермодель осоромилася на вулиці в Сіднеї.

До речі, пишнотіла Ешлі Грем знялася в незвичайній фотосеті для Vogue.

Відео: РБК-Україна

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