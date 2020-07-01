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Весит пять кило: Вера Брежнева без белья в оригинальном "голом" платье свела сеть с ума

Lite » Мода 01.07.2020 - 20:57
Весит пять кило: Вера Брежнева без белья в оригинальном "голом" платье свела сеть с ума
Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Певица рассказала топ-3 впечатляющих факта о своем оригинальном наряде

Вера Брежнева недавно представила клип на летнюю композиции в коллабрации с MONATIK'ом на песню "Вечериночка". В видео певица с легкостью меняет оригинальные наряды и кружит голову танцами. На своей страничке в Instagram она рассказала историю создания одного из своих пикантных необычных платьев для клипа и привела три впечатляющих факта о наряде.

Артистка позирует в прозрачном платье телесного цвета, украшенном и расшитом множеством камней. Оригинальные украшения прикрывают грудь артистки, ведь под ее пикантным туалетом нет белья, образовывают корсет и "бахрому"-юбку. Автором шедевра стал украинский дизайнер Иван Фролов, который одевает многих отечественных звезд, включая Дмитрия Монатика.

"1.Если выложить все камни в одну линию, то продолжительность такой цепочки составит около 1 км.

2.Недавно я танцевала в нем под дождем и это единственное платье, которое не намокло, но влажным стало выглядеть еще лучше.

3. Платье весит 5кг, и когда ты берешь его в руки - оно тяжелое, но когда надеваешь на себя, благодаря специальным конструкциям - перестаешь вообще ощущать его на теле. Именно поэтому я так легко и с довольствием двигалась в нем, танцуя на столе, ну вы видели", - рассказала Вера.

Весит пять кило: Вера Брежнева без белья в оригинальном &quot;голом&quot; платье свела сеть с ума

Вера Брежнева показала платье, весом 5 кг (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники Веры не смогли устоять перед ее "огненным" образом.

  • Огонь... Пушка ...Космос... Секси... Мега... Взрыв
  • Платье - произведение искусства! Образ крутой!
  • Вера, сногсшибательно!
  • Вулканическая феерия
  • Сексуально выглядишь в этом платье
  • Огнище
  • Какая красивая
  • Класс
  • Верочка, Вы идеальны!

Скриншот комментариев

Видео: YouTube/MONATIK

Ранее Вера Брежнева рассказала, почему не захотела организовывать пышную свадьбу с Меладзе.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Вера БрежневаMONATIK
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