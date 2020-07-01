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Важить п'ять кіло: Віра Брежнєва без білизни в оригінальному "голому" платті звела мережу з розуму

Lite » Мода 01.07.2020 - 20:57
Важить п'ять кіло: Віра Брежнєва без білизни в оригінальному "голому" платті звела мережу з розуму
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Співачка розповіла топ-3 вражаючих факти про своє оригінальне вбрання

Віра Брежнєва недавно представила кліп на літню композиції в коллабрации з MONATIK'ом на пісню "Вечериночка". У відео співачка з легкістю змінює оригінальні вбрання і кружляє голову танцями. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла історію створення одного з своїх пікантних незвичайних суконь для кліпу і привела три вражаючих факту про вбрання.

Артистка позує в прозорій сукні тілесного кольору, прикрашеній і розшитій безліччю каменів. Оригінальні прикраси прикривають груди артистки, адже під її пікантним туалетом немає білизни, утворюють корсет і "бахрому"-спідницю. Автором шедевра став український дизайнер Іван Фролов, який одягає багатьох вітчизняних зірок, включаючи Дмитра Монатіка.

"1.Якщо викласти всі камені в одну лінію, то тривалість такої ланцюжка складе близько 1 км.

2.Нещодавно я танцювала в ньому під дощем і це єдине плаття, яке не змокло, але вологим стало виглядати ще краще.

3. Плаття важить 5кг, і коли ти береш його в руки - воно важке, але коли одягаєш на себе, завдяки спеціальним конструкцій - взагалі перестаєш відчувати його на тілі. Саме тому я так легко і з постачанням рухалася в ньому, танцюючи на столі, ну ви бачили", - розповіла Віра.

Важить п'ять кіло: Віра Брежнєва без білизни в оригінальному &quot;голому&quot; платті звела мережу з розуму

Віра Брежнєва показала сукню, вагою 5 кг (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники Віри не змогли встояти перед її "вогняноим" образом.

  • Вогонь... Гармата ...Космос... Сексі... Мега... Вибух
  • Плаття - витвір мистецтва! Образ крутий!
  • Віра, неперевершено!
  • Вулканічна феєрія
  • Сексуально виглядаєш в цьому платті
  • Вогнище
  • Яка гарна
  • Клас
  • Вірочка, Ви ідеальні!

Скріншот коментарів

Відео: YouTube/MONATIK

Раніше Віра Брежнєва розповіла, чому не захотіла організовувати пишне весілля з Меладзе.

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Автор: Lite

Теги Новини України Віра БрежнєваMONATIK
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