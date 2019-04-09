На вес золота: топ-8 самых роскошных украшений Меган Маркл

За время замужества Меган Маркл примерила и получила в подарок множество изысканных дорогих украшений. Пока герцогиня в официальном декрете и не радует нас новыми выходами, вспоминаем самые роскошные и знаковые из них.

Помолвочное кольцо

Кольцо для помолвки Меган Маркл и принца Гарри (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Когда 27 ноября 2017-го года Кенсингтонский дворец объявил о помолвке принца Гарри и Меган Маркл, это кольцо приковало к себе внимание всего мира. Своей возлюбленной принц преподнес кольцо из желтого золота, дизайн которого разработал сам. Украсили его три бриллианта: два были позаимствованы из винтажной коллекции принцессы Дианы, а третий привезен из Ботсваны, где пара отдыхала в начале отношений. Несмотря на то что некоторым кольцо показалось достаточно простым как для королевской семьи, его ценность очевидна.

Серебряный браслет

Фото: vogue.com.au

В марте 2018-го Меган прошла тайный обряд крещения в лондонской Королевской капелле, приняв англиканство. К слову, королевская семья не настаивала на таком шаге, это было решение самой Меган. Таким образом, она выразила своему будущему мужу уважение и показала истинность намерений стать полноправным членом их династии. В честь такого события принц Гарри преподнес Меган подарок на память: серебряный браслет с бриллиантами и крестиком.

Обручальное кольцо

Фото: vogue.com.au

Золотое обручальное кольцо по традиции было изготовлено из самородка валлийского золота Clogau – именно из него изготавливаются все кольцо британских монархов. И так же ожидаемо колечко от лучших мастеров британского бренда Cleave & Company внешне напоминает те, что носили Елизавета II, принцесса Маргарет, принцесса Анна, принцесса Диана и Кейт Миддлтон.

Свадебная тиара

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Бриллиантовая диадема с почти 90-летней историей – не менее знаковое свадебное украшение Меган Маркл, чем кольца. Эта тонкое филигранное украшение было создано в 1932 году ювелирами Garrard по заказу Марии Текской, бабушки Елизаветы II. Таким образом она хотела пустить в дело свадебный подарок графства Линкольн, полученный еще в 1893 году – роскошную бриллиантовую брошь из 10 крупных камней. В 1953 году тиара перешла в полное владение Елизаветой. А 19 мая стала частью свадебного образа герцогини Сассекской. Дальнейшая судьба диадемы неизвестна. Но скорее всего, она украсит еще не одну родственницу британского престола. Кстати, благодаря особому дизайну тиара весьма гибкая и легко подстроится под любую девичью головку.

Кольцо с аквамарином

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Коктейльное кольцо с крупным аквамарином – одно из самых ценных украшений Меган, подаренное мужем. В нем принцесса Диана блистала во время своего визита в Сидней, а также на благотворительном аукционе Кристи незадолго до роковой аварии. А Меган его надела на свадебную вечеринку вместе с роскошным платьем от Стеллы Маккартни.

Серьги с бриллиантами и жемчужинами

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Во время первого совместного выхода Меган Маркл и королевы Елизаветы в Чешир на герцигине были замечены небольшие серьги с бриллиантами и жемчугом. Как оказалось, это подарок королевы. Причем сама Елизавета надела такие же, но крупнее. После этого никто не станет утверждать, что в этой семье Меган не рады.

Золотые серьги-бабочки и браслет

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Австралийский тур Меган Маркл и принца Гарри в 2018-м году начался с Сиднея. Тогда Меган вышла в свет в платье от австралийского дизайнера Karen Gee, а в качестве аксессуаров выбрала комплект: серьги в форме бабочек, которые также принадлежали принцессе Диане, и браслет с синими камнями. По слухам, украшения – еще один подарок супруге от принца.

Браслет Cartier

Фото: vogue.com.au

В первый день своего тура по Фиджи Меган Маркл надела белое платье Zimmermann и шляпу Stephen Jones, в ушах у нее красовались мелкие серьги, а на руке – браслет из белого золота с бриллиантами Cartier. Как удалось выяснить представителям СМИ, украшение – свадебный подарок принца Чарльза и один из любимых аксессуаров герцогини.

Напомним, что в сети активно обсуждают plus-size-"двойника" Меган Маркл. Девушка засыпала сеть откровенными снимками.