Very Peri - главный цвет 2022 года: кому идет и как его носить

Very Peri - цвет 2022

Цвет будущего года получил название Very Peri и представляет собой лавандовый с голубым оттенком. Впервые он был разработан самостоятельно, а не взят из архивов.

PANTONE 17-3938 Very Peri (фото: pantone.com)

Very Peri компания назвала "самым счастливым и самым теплым из всех синих оттенков", который сочетает верность и постоянство синего с энергией и волнением красного. Он придает ощущение новизны, символизирует дух времени и перемен, так необходимых обществу.

"Для нас было очень важно придумать новый цвет, потому что у людей сейчас совершенно новое видение мира", - прокомментировала Леатрис Эйсман, исполнительный директор Pantone.

Как все начиналось

Исследовательский центр Pantone начинал свою работу как компания по производству пигментов для косметической, модной и медицинской промышленности под названием M&J Levine Advertising.

Но 1962-го года, когда один из сотрудников Лоуренс Герберт выкупил фирму у братьев Джесси и Мервин Левина, все поменялось.

Была создана система стандартизации всех цветов Pantone Matching System (PMS), которая стала применяться в различных отраслях для точного воспроизведения цвета по всему миру.

Первая палитра Лоуренса Герберта содержала всего десять тонов. Сегодня в библиотеке Pantone уже 2625 цветов.

Все они представлены в справочниках в виде вееров, которые можно приобрести для работы с разными материалами - от ткани до бумаги. Каждому из цветов присваивают номер и название.

Цвет года назівают с 2020-го (фото: instagram.com/pantone)

Как выбирают оттенок года

Весной и осенью Институт цвета Pantone презентует отчет Fashion Color Trend Report и дает прогноз самых модных оттенков. Палитра содержит 10 трендовых цветов и 5 базовых нейтральных.

Эти варианты задают общее направление и затем применяются в интерьере, дизайне, разработке палитры макияжа косметических фирм и т. д.

Чтобы определить их, эксперты Pantone проводят скрупулезную работу: оценивают цветовые предпочтения лучших модных домов, желания потребителей и даже общее настроение, царящее в мире.

Также накануне Нового года Институт цвета Pantone определяет "Цвет года". Эта традиция берет начало в 2000 году.

Как носить главный цвет 2022

Very Peri - цвет непростой, уверена стилистка Анна Пономаренко.

Но поладить с ним все же можно. Главное - учитывать несколько общих правил.

Цветом 2022 года по версии Pantone стал оттенок, который можно перевести как барвинковый. Это довольно сложный в комбинации цвет, но приручить его возможно.

"Девушкам с рыжинкой в волосах стоит присмотреться к нему внимательней: фиолетовая гамма очень освежает кожу, подсвечивает глаза и волосы. Также Very Peri подойдет тем, кто выбирает натуральную седину", - советует Анна.

Тем же, кому оттенок просто нравится, стоит обратить внимание на аксессуары и принты на более привычных цветах.

Но не стоит опираться исключительно на него в планировании гардероба, скорее стоит считывать настроение: слегка загадочное, оптимистичное и жизнеутверждающее, советует стилистка.

Кто из знаменитостей любит лавандовый

Лавандовый, фиолетовый и его оттенки - отличный выбор, когда дело касается светских событий. Доказано королевой Елизаветой, Кейт Миддлтон и другими членами королевской семьи.

Впрочем, многие знаменитости носят его круглый год.

Самые интерсные комбинации для всех типажей - перед вами:

Как носить лавандовый (фото: Getty Images)