Very Peri - головний колір 2022 року: кому пасує і як його носити

Very Peri - колір 2022

Колір майбутнього року отримав назва Very Peri і являє собою лавандовий з блакитним відтінком. Вперше він був розроблений самостійно, а не взятий з архівів.

PANTONE 17-3938 Very Peri (фото: pantone.com)

Very Peri компанія назвала "найщасливішим і найтеплішим з усіх синіх відтінків", який поєднує вірність і сталість синього з енергією і хвилюванням червоного. Він надає відчуття новизни, символізує дух часу і змін, так необхідних суспільству.

"Для нас було дуже важливо придумати новий колір, тому що у людей зараз абсолютно нове бачення світу", - прокоментувала Леатріс Ейсман, виконавчий директор Pantone.

Як все починалося

Дослідницький центр Pantone розпочав свою роботу як компанія з виробництва пігментів для косметичної, модної та медичної промисловості під назвою M&J Levine Advertising.

Але 1962-го року, коли один із співробітників Лоуренс Герберт викупив фірму у братів Джессі і Мервін Левіна, все змінилося.

Була створена система стандартизації всіх кольорів Pantone Matching System (PMS), яка стала застосовуватися в різних галузях для точного відтворення кольору по всьому світу.

Перша палітра Лоуренса Герберта містила всього десять тонів. Сьогодні в бібліотеці Pantone вже 2625 кольорів.

Всі вони представлені в довідниках у вигляді віял, які можна придбати для роботи з різними матеріалами - від тканини до паперу. Кожному з відтінків присвоюють номер і назву.

Колір року називають з 2020-го (фото: instagram.com/pantone)

Як вибирають відтінок року

Навесні і восени Інститут кольору Pantone презентує звіт Fashion Color Trend Report і дає прогноз наймодніших відтінків. Палітра містить 10 трендових кольорів і 5 базових нейтральних.

Ці варіанти задають загальний напрямок і потім застосовуються в інтер'єрі, дизайні, розробці палітри макіяжу косметичних фірм і т. д.

Щоб визначити їх, експерти Pantone проводять скрупульозну роботу: оцінюють колірні переваги кращих модних будинків, бажання споживачів і навіть загальний настрій, що панує в світі.

Також напередодні Нового року Інститут кольору Pantone визначає "Колір року". Ця традиція бере початок в 2000 році.

Як носити головний колір 2022

Very Peri - колір непростий, впевнена стилістка Анна Пономаренко.

Але порозумітися з ним все ж можна. Головне - враховувати кілька загальних правил.

"Кольором 2022 року за версією Pantone став відтінок, який можна перевести як барвінковий. Це досить складний в комбінації колір, але приручити його можливо.

"Дівчатам з рижинкою в волоссі варто придивитися до нього уважніше: фіолетова гамма дуже освіжає шкіру, підсвічує очі і волосся. Також Very Peri підійде тим, хто вибирає натуральну сивину", - радить Анна.

Тим же, кому відтінок просто подобається, варто звернути увагу на аксесуари і принти на більш звичних кольорах.

Але не варто спиратися виключно на нього в плануванні гардероба, швидше варто зчитувати настрій: злегка загадковий, оптимістичний і життєствердний, радить стилістка.

Хто зі знаменитостей любить лавандовий

Лавандовий, фіолетовий і його відтінки - відмінний вибір, коли справа стосується світських подій. Доведено королевою Єлизаветою, Кейт Міддлтон та іншими членами королівської сім'ї.

Втім, багато знаменитостей носять його цілий рік.

Найбільш цікаві комбінації для всіх типажів - перед вами:

Як носити лавандовий (фото: Getty Images)