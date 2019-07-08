Вера Брежнева в Париже показала, как носить экстра-тренд

Вера Брежнева - одна из отечественных икон стиля, несмотря на то, что девушка уже давно живет и работает в соседней стране, однако часто появляется и в Украине. Умение одеваться стильно и отдавать предпочтение не кричащим нарядам, а женственным и романтичным, подтверждает Instagram знаменитости, в котором она публикует фото с концертной жизни и будней.

Зачастую Веру можно увидеть в элегантных платьях, но иногда она демонстрирует и экстра-тренды сезона. Такими этим летом стали велосипедки из денима, которые Вера комбинировала с черным топом простого кроя с американским воротом и глубокими проймами. Стоит отметить еще одну стильную деталь — необработанный край низа велосипедок.

Фото: Вера Брежнева демонстрирует тренд лета 2019 года (instagram.com/ververa)

Из аксессуаров Вера использовала черный базовый ремень, черные солнцезащитные очки и актуальную цепочку с двумя кулонами в виде монеток. В таком виде Вера позировала фотографу на балконе парижского отеля с потрясающим видом.

Фото: Знаменитость дополнила экстра-модную вещь простыми базовыми деталями (instagram.com/ververa)

"В этот раз в Париже, я снова по работе, и снова попробовала новое место... очень довольна своим выбором, потрясающий вид, шикарный отель и счастливая я", - прокомментировала кадры знаменитая блондинка.

Фото: Вера Брежнева показала, что комбинировать велосипедки моджно и с вьетнамками (instagram.com/ververa)

Напомним, что Вера Брежнева восхитила сеть трогательным видео с мужем, которое сняла во время отдыха пары в Мюнхене. Короткий ролик счастливой пары привел в восторг поклонников артистки.

Кстати, Вера Брежнева поделилась составляющими идеального отпуска и показала снимок с подругой, известным дизайнером Катей Сильченко.