"Прекрасна леді": Кейт Міддлтон вразила стрункою фігурою в елегантній темно-синій сукні

Стильна Кейт Міддлтон (фото: Tristan Fewings/Getty Images)

Строга сукня-футляр герцогині в той же час не позбавлена романтичності

Кейт Міддлтон відвідала черговий офіційний захід, в рамках 100-річчя перемир'я з часів Першої світової війни (1914 — 1918). Нагадаємо, що Герцогиню Кембриджську запросили в Імперський військовий музей (Лондон), де їй показали фото та документи, що розкривають важливі деталі історії її сім'ї. Кейт дізналася, що всі три брати її прабабусі віддали свої життя на полях битв Першої світової війни.

Для такого важливого візиту стилісти дружини принца Вільяма підібрали їй одночасно дуже стриманий, але не позбавлений чарівності образ.

Струнка Кейт Міддлтон в сукні-футлярі від Jenny Packham (фото: Tristan Fewings/Getty Images)

Спортивну фігуру Кейт Міддлтон підкреслює плаття-футляр насиченого сапфірового кольору від британського дизайнера Дженні Пакхем (Jenny Packham).

Цікаво, що в королівській родині не тільки Кейт Міддлтон любить синій колір. Раніше вагітна Меган Маркл вразила стильним "індиго-образом" під час поїздки в Нову Зеландію.

Кейт Міддлтон змогла дуже швидко повернутися до ідеальних форм після народження третьої дитини (фото: instagram.com/imperialwarmuseums)

До речі, багато шанувальників королівської сім'ї відзначають, що після народження третьої дитини (принц Луї Артур Чарльз Кембриджський), який з'явився на світ 3 квітня 2018 року, Кейт Міддлтон змогла достатньо швидко повернутися до своїх колишніх форм і сьогодні герцогиня виглядає шикарно. Тут також слід підкреслити, що 36-річна Кейт Міддлтон відома своєю любов'ю до різних спортивних розваг. Вона активно грає в теніс, займається легкою атлетикою. Більш того, в студентські роки Кейт грала в хокей за університетську команду.

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/imperialwarmuseums)

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Свій образ Міддлтон доповнила туфлями-човниками від бренду Gianvito Rossi, а також клатчем Mulberry в тон взуття.

Окремої уваги заслуговує зачіска герцогині. Незважаючи на відвідування такого важливого музею і виставки, стилісти Міддлтон все ж вирішили додати її образу легкої романтичності. Так, волосся герцогині укладені у великі локони, а в макіяжі акцент на очі і губи.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Нагадаємо, раніше LITE писав, як Кейт Міддлтон вразила своїм вбранням на банкеті в Букінгемському палаці. Тоді на герцогині блищали прикраси принцеси Діани.

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Відео: РБК-Україна