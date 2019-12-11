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Главные цвета 2020 года: советы от fashion-эксперта

Lite » Мода 11.12.2019 - 16:46
Главные цвета 2020 года: советы от fashion-эксперта
Дизайнер Анастасия Иванова (фото: пресс-служба)

Рассматриваем стильные образы, которые принесут удачу в следующем 2020 году

Выбирая наряд для новогодней вечеринки, важно соблюдать главные правила fashion-этикета и тщательно продумывать свой образ. Известный украинский дизайнер и fashion-эксперт Анастасия Иванова дала несколько советов о том, как правильно подобрать новогодний наряд по цвету. Ведь именно цвет нашей одежды влияет не только на наше настроение, но и на всю нашу жизнь — и при встрече Нового года особенно важно это учитывать.

Недавно институт Pantone назвал главный цветовой тренд 2020 года — им стал Classic Blue. По словам Анастасии Ивановой, этот выбор во многом обусловлен ситуацией во всем мире - социум стремится к балансу и уравновешенности, а классический голубой обладает именно таким свойством.

— Синий цвет символизирует спокойствие и надежность — именно то, чего не хватает людям новой эры, — говорит Анастасия Иванова. — Он снижает тревогу, воплощает в себе уверенность и доверие. Последний раз этот оттенок был назван главным в 2000-х - и сейчас люди снова нуждаются в вере и честности, которые он в себе несет.

Главные цвета 2020 года: советы от fashion-эксперта
Главные цвета 2020 года: советы от fashion-эксперта

Эксперт подчеркивает: классический синий подходит практически всем цветотипам, он легок в сочетании и элегантен в своей простоте.

— Этот цвет органично вписывается в образ современной женщины и точно станет ее главным союзником в 2020 году, — убеждена дизайнер. — Кроме того, он будет уместен как на деловой встрече, так и на светском рауте.

Еще один цветовой тренд наступающего года — оттенок Brilliant White.

— 2020 год — это год Белой Металлической Крысы, его стихия — металл, а цвет соответствия — белый. Именно Brilliant White станет в этом году основным цветовым трендом, поэтому можете смело выбирать белые, бело-серебристые платья. Этот оттенок символизирует чистоту, искренность, свежесть, внутреннее спокойствие, но при этом подчеркивает вашу решительность, стойкость, упорство характера, внутреннюю силу, — говорит Анастасия Иванова.

Главные цвета 2020 года: советы от fashion-эксперта

Эксперт также напоминает, что белый цвет прекрасно подойдет для трендовых в 2020 году total look образов. Кроме того, его называют «идеальным» цветом, так как с точки зрения психологии он подходит любому человеку, никого не отталкивает и каждому дарит только положительные эмоции.

В целом в 2020 году актуальными станут цвета, связанные с комфортом, природой, спокойствием. Это, в первую очередь, синие, зеленые, бирюзовые, ментоловые, голубые оттенки.

— Такая актуальность природной цветовой гаммы во многом обусловлена повышенным вниманием к проблемам экологии, которые сейчас волнуют весь мир, — комментирует эксперт. — Кроме того, социум сейчас стремится к балансу, к уравновешенности, поэтому самая актуальная палитра – сине-голубая, которая успокаивает, расслабляет и снимает напряжение. В 2020 году самой актуальной цветовой гаммой станет палитра всех цветов морской волны, а море, как мы все знаем, бывает довольно переменчиво. Поэтому в новом году нас ждет много интересного!

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