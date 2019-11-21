К вечеринке готова: Лилия Подкопаева учит носить наряд в пижамном стиле

Лилия Подкопаева не перестает восхищать поклонников стильными выходами. Но еще более украинская спортсменка привлекает внимание многотысячной армии поклонников к своему цветущему виду после рождения ребенка. Напомним, что 19 сентября Подкопаева родила девочку, имя малышки пока не разглашается. А вот отцом ребенка является бизнесмен Игорь Дубинский, с которым Лилия живет на данный момент в США. Также со своей звездной мамой и приемным отцом живут дети спортсменки от предыдущего брака - Вадим и Каролина.

Интересно, что именно после рождения второй дочери Лилия стала достаточно часто выходить на связь с поклонниками - чтобы демонстрировать трендовые аутфиты. На этот раз Подкопаева блеснула подтянутой фигурой в образе в пижамном стиле. Отметим, что “пижама-стайл” - все еще актуальный тренд, который уже несколько сезонов не дает спокойствия модницам. Особенно присмотритесь к такому образу для новогоднего корпоратива или вечеринки. Брючные костюмы из струящейся атласной ткани будут смотреться по-вечернему нарядно. А внимание коллег и друзей вам гарантировано!

Стильная Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Кстати, обратите внимание, как эффектно пижамный образ носит Подкопаева. Костюм бежевого оттенка с цветочным принтом спортсменка сочетает с открытыми босоножками на шпильке. Волосы собраны в аккуратный пучок.

“По утру, как проснулся, для начала наведи порядок на своей планете (с)” - подписала домашнее фото Подкопаева.

К слову, эта цитата принадлежит французскому писателю Антуану Де Сент Экзюпери, повесть “Маленький принц”.

Поклонники Лилия поспешили оставить свои восторженным отзывы под ее новым фото:

“Как точно сказано. Прекрасно выглядите. Спасибо Вам за олимпийское золото”

“Хорошенькая планета”

“Лиля, шикарно выглядите”

“Красивая и умная, ....”

“Лиля, вы красавица и красите собой нашу планету”

“Супер! Які гарні слова, виглядаєте чудово”

“Материнство вам идёт, вы очень красивая, нежная”

Скриншот комментариев: instagram.com/podkopayeva_official

Ранее Подкопаева уже успела показать целую серию стильных повседневных образов, к которым точно следует присмотреться.

Стильная Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, ранее в лосинах и обтягивающей майке Лилия Подкопаева восхитила формами в спортзале. Спортсменка впервые после рождения дочки пришла на тренировку.