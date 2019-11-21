До вечірки готова: Лілія Подкопаєва вчить носити вбрання в піжамному стилі

Лілія Подкопаєва не перестає захоплювати шанувальників стильними виходами. Але ще більше українська спортсменка привертає увагу багатотисячної армії шанувальників до свого квітучого вигляду після народження дитини. Нагадаємо, що 19 вересня Подкопаєва народила дівчинку, ім'я поки не розголошується. А ось батьком дитини є бізнесмен Ігор Дубинський, з яким Лілія живе на даний момент в США. Також зі своєю зірковою мамою і прийомним батьком живуть діти спортсменки від попереднього шлюбу - Вадим і Кароліна.

Цікаво, що саме після народження другої дочки Лілія стала досить часто виходити на зв'язок з шанувальниками - щоб демонструвати трендові аутфиті. На цей раз Подкопаєва блиснула підтягнутою фігурою в образі в піжамному стилі. Відзначимо, що "піжама-стайл" - все ще актуальний тренд, який вже кілька сезонів не дає спокою модницям. Особливо придивіться до такого образу для новорічного корпоративу або вечірки. Брючні костюми з атласної тканини будуть виглядати по-вечірньому ошатно. А увага колег і друзів вам гарантовано!

Стильна Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

До речі, зверніть увагу, як ефектно піжамний образ носить Подкопаєва. Костюм бежевого кольору з квітковим принтом спортсменка поєднує з відкритими босоніжками на підборах. Волосся зібране в акуратний пучок.

"З ранку, як прокинувся, для початку наведи порядок на своїй планеті (с)" - підписала домашнє фото Подкопаєва.

До речі, ця цитата належить французькому письменнику Антуану Де Сент Екзюпері, повість "Маленький принц".

Шанувальники Лілія поспішили залишити свої захопленим відгуки під її новим фото:

“Як точно сказано. Чудово виглядаєте. Спасибі Вам за олімпійське золото"

"Маленька планета"

"Ліля, шикарно виглядаєте"

"Красива і розумна, ...."

"Ліля, ви красуня і фарбуєте собою нашу планету"

“Супер! Які гарні слова, виглядаєте чудово"

"Материнство вам йде, ви дуже гарна, ніжна"

Скріншот коментарів: instagram.com/podkopayeva_official

Раніше Подкопаєва вже встигла показати цілу серію стильних повсякденних образів, до яких слід придивитися.

Стильна Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, раніше в лосинах і обтягує майці Лілія Подкопаєва захопила формами в спортзалі. Спортсменка вперше після народження доньки прийшла на тренування.