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В узкой юбке с пикантным разрезом: Дженнифер Лопес похвасталась соблазнительными формами в трендовых вещах

Lite » Мода 22.01.2020 - 18:56
В узкой юбке с пикантным разрезом: Дженнифер Лопес похвасталась соблазнительными формами в трендовых вещах
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица стала лицом новой линии Coach

Дженнифер Лопес – певица, актриса и бизнесвумен, которая часто выступает в роли модели. Эффектная красавица рекламировала, пожалуй, все: от солнцезащитных очков до парфюмов. В этот раз она стала лицом новой линии одежды от американского бренда Coach, которая вдохновлена энергией и ритмом жизни Нью-Йорка.В узкой юбке с пикантным разрезом: Дженнифер Лопес похвасталась соблазнительными формами в трендовых вещах

Лопес стала лицом новой линии (фото: instagram.com/jlo)

Певица примерила много ярких вещей из весенней коллекции, которые призваны вдохновить на смелые эксперименты и выделить из толпы. Марка специализируется на вещах из кожи, потому этот трендовый материал играет ключевую роль в коллекции. Дженнифер демонстрирует облегающую ярко-розовую юбку с пикантным разрезом спереди, которую дополнила свитшотом с портретом Барбры Стрейзанд. Завершают образ несколько сумочек из новой линии – все в ярких жизнерадостных оттенках.

Второй образ – не менее стильный. Певица блистает в кожаном красном плаще, под который надела ярко-голубую блузу с бантом на шее. В завершение образа она взяла коричневую сумочку на цепочке.

В узкой юбке с пикантным разрезом: Дженнифер Лопес похвасталась соблазнительными формами в трендовых вещах

Кожа в тренде (фото: instagram.com/jlo)

И последний лук – в ярко-зеленом платье с рукавами три четверти, длиной чуть ниже колен. Для такого наряда знаменитой красотке подобрали белые босоножки на невысоком каблуке, а также коричневую сумочку квадратной формы.

В узкой юбке с пикантным разрезом: Дженнифер Лопес похвасталась соблазнительными формами в трендовых вещах

Дженнифер к лицу "весенние" оттенки (фото: instagram.com/jlo)

Певица поспешила продемонстрировать рекламную кампанию своим фолловерам, опубликовав несколько фото в микроблоге. "Почувствуйте эту энергию Нью-Йорка!!! Приятно было сниматься в моем родном городе для моей первой кампании с @Coach. Нью-Йорк невероятно вдохновляющий город, побуждающий нас делать свое дело и быть оригинальным!", – написала звезда.

К слову, свой восторг новой съемкой Дженнифер уже успели выразить не только фанаты. Барбра Стрейзанд, которую не мог не растрогать свитер Лопес, опубликовала фото у себя на странице и написала: "Я в восторге! Привет, Джей Ло! Рада видеть, что ты носишь мой портрет".

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Новости Украины Дженнифер Лопес
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