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У вузьких брюках і картатому блейзері: Кейт Міддлтон блищить в Лондоні в ефектному діловому вбранні

Lite » Мода 13.11.2019 - 10:15
У вузьких брюках і картатому блейзері: Кейт Міддлтон блищить в Лондоні в ефектному діловому вбранні
Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Гергоци Кембриджські знову вийшли у світ

Кейт Міддлтон і принц Вільям днями знову порадували публіку спільним виходом у світ – вони вирушили на зустріч з волонтерами благодійної організації Give Us A Shout. Цю компанію вони створили ще в травні разом з Меган Маркл і принцом Гаррі, але незабаром було вирішено, що герцоги Сассекські створять свій власний фонд. Мета компанії – надавати допомогу всім нужденним: кожен, що потрапив у важку життєву ситуацію, може відправити повідомлення на номер служби та отримати консультацію або підтримку. Зараз організація налічує вже понад 100 000 співробітників-волонтерів.

У вузьких брюках і картатому блейзері: Кейт Міддлтон блищить в Лондоні в ефектному діловому вбранніУ вузьких брюках і картатому блейзері: Кейт Міддлтон блищить в Лондоні в ефектному діловому вбранніКейт знову підтвердила статус ікони стилю (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На зустрічі Кейт і Вільям поспілкувалися з деякими з них, обговорили проблеми фонду та їх рішення, а потім перейшли до розважальної частини. Спеціально для почесних гостей була підготовлена вистава, а пізніше всі бажаючі фотографувалися зі знаменитими подружжям.

У вузьких брюках і картатому блейзері: Кейт Міддлтон блищить в Лондоні в ефектному діловому вбранніУ вузьких брюках і картатому блейзері: Кейт Міддлтон блищить в Лондоні в ефектному діловому вбранніУ вузьких брюках і картатому блейзері: Кейт Міддлтон блищить в Лондоні в ефектному діловому вбранніГерцоги задоволені роботою свого фонду (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На зустріч герцоги вирушили у стильних ділових нарядах. Принц віддав перевагу своєму улюбленому класичному костюму, одягнутому зі світло-блакитною сорочкою і краваткою. А Кейт цього разу віддала перевагу варіанту безпрограшному для ділових зустрічей. Вона приміряла чорно-білий картатий піджак з накладними кишенями, винного відтінку вузькі штани з чорним поясом, а також білу футболку. Доповнили образ чорні туфлі на стійкому каблуці, а також комплект вишуканих прикрас: підвіска та сережки. Волосся 37-річної герцогині було покладено в об'ємну укладку, а макіяж зроблений з акцентом на очі.

Подружжя було у відмінному настрої, з задоволенням позувало фотографам і навіть дозволило собі на публіці обмінятися кількома ніжними жестами. Чим тут же сколихнули мережу. Так, принц брав Кейт за руку і лагідно торкався спини дружини. Нагадаємо, зазвичай Кейт і Вільям, на відміну від Меган і принца Гаррі, ведуть себе більш стримано.

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