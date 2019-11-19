Уроки стилю: Вінні Харлоу демонструє бездоганний образ спорт-шик

Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель вміє подати себе!

Вінні Харлоу обожнює спортивні речі. У її гардеробі маса легінсів, футболок, костюмів і худі, а замість будь-якого взуття вона обере кросівки. Вбрання в розслабленому стилі вона дозволяє собі навіть на світських івентах. Так що само собою, що для поїздок канадська модель вибирає також їх. Судячи з мікроблогу Вінні, яка постійно у роз'їздах, зараз дівчина вирушила в чергову подорож.

Вінні Харлоу в аеропорту (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель опублікувала кілька фото з аеропорту, де постала в стильному образі. Дівчина приміряла білий спортивний костюм: куртка з капюшоном та укорочені брюки з яскравими смугами, який доповнила футболка з принтом у вигляді картини. Завершують картину білі кросівки, взуті з високими шкарпетками. А нотку шику додали золота підвіска, великі сережки-кільця і годинник з тонким браслетом. Так само, як і бездоганний макіяж зі стрілками і блискучими губами в поєднанні з розкішною укладкою-хвилею. «Брауні Харлоу», – написала під серією кадрів не позбавлена самоіронії Вінні.

Вінні стильна і в дорозі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Нагадаємо, нещодавно Харлоу, яка обожнює приміряти різні образи, здійснила свою давню мрію. Вона знялася у фотосесії в образі найбільш знаменитої блондинки в світі Мерилін Монро. Зйомку вона приурочила до обожнюваного всім світом свята – Хеловіна.

Вінні приміряла кілька культових образів Мерилін, за допомогою візажистів, перукарів і стилістів повторивши їх до кожної деталі. Пози і жести вони також постаралися залишити, як у знаменитої киноблондинки. «Відтворення культового образу Мерилін Монро завжди було моєю мрією, моєю нав'язливою ідеєю...», – написала Вінні гаряче послання під кадрами, подякувавши всій командіу. Що ж, зйомка вийшла вельми вражаюча!