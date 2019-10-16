Уроки стиля: Наталья Водянова демонстрирует самые выгодные сочетания вещей

Наталья Водянова, которая недавно в который раз организовала бал своего благотворительного фонда «Обнаженные сердца», на некоторое время отошла от Instagram. Но вскоре последовала масса поводов выйти в свет и показать новые образы, и супермодель не стала скрывать их от подписчиков. Водянова в который раз доказала, что она настоящий мастер составлять стильные ансамбли. Берем на заметку идеи 37-летней красавицы.

Широкие брюки+ пиджак-оверсайз + топ

Наталья обожает брючные костюмы (фото: instagram.com/natasupernova)

В минувшие выходные Наталья посетила выставку Fondation Louis Vuitton. На мероприятие она пришла в стильном брючном костюме трендового фасона, который состоял из максимально широких брюк с высокой посадкой и объемного жакета, украшенного цветком. Идеальным дополнением к нему стал кроп-топ со змейкой посередине и ярким принтом от Fendi. Свою роль сыграл и бледно-желтый оттенок – он смягчил образ и сделал его более женственным. Последний штрих – волосы, уложенные в локоны, и крупные золотистые серьги.

Широкие брюки+ объемный пиджак + блуза

Голубой выигрышно смотрится на Водяновой (фото: instagram.com/natasupernova)

Накануне выставки она продемонстрировала похожий наряд. Но благодаря акцентам он смотрелся совершенно иначе. Черный костюм, словно из мужской коллекции – широкие брюки и жакет, в этот раз она дополнила нежно-голубого оттенка блузой с высоким воротником и завязками на шее. Пиджак она застегнула, таким образом подчеркнув стройную фигуру. Выигрышно смотрелся и оттенок блузы, который отлично оттенял ее голубые глаза.

Платье с принтом + носки

Платья с цветочным принтом хороши и осенью (фото: instagram.com/natasupernova)

Для тех, кому по душе более женственные наряды, можно вдохновиться последним постом Натальи. В этот раз она выбрала для похода по музеям черное с цветочным принтом платье. Благодаря декольте, высокому разрезу и крупным украшениям оно сделало образ соблазнительным и ярким. К наряду она подобрала белые туфли на квадратном каблуке, которые дополнила высокими носками – эта деталь в духе ретро добавила луку игривости и живости. Последняя деталь – яркая помада и кудряшки.