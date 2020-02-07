Укротительница леопарда: королева Летиция восхитила идеальным "хищным" образом в платье Victoria Beckham

Королева-консорт Испании Летиция уже успела зарекомендовать себя как одна из самых стильных монарших персон. И не только Испании! При этом каждый раз супруга короля Филиппа IV не устает покорять и приятно удивлять поклонников своими идеальными выходами. К слову, Летиция не боится смелых фактур, цветов и принтов. На днях 47-летняя монаршая особа “подчинила” себе один из самых сложных принтов - анималье. Учимся на примере королевы!

Так, 6 февраля Летиция и Филипп IV порадовали новым светским выходом. Королевская пара посетила одну из общеобразовательных школ в Севилье. Поначалу монархи пообщались с местными чиновниками во время официального заседания. А потом Летиция отправилась к детям, чтобы лично убедиться в эффективности образовательных программ.

Королева Летиция в платье от Victoria Beckham

Скриншот поста: instagram.com/royal.addicted

Королева Летиция решила лично присутствовать на одном из открытых школьных уроков. И судя по всему, ей такие выходы очень нравятся. Супруга Филиппа IV с удовольствием общалась с детьми и даже заняла место за партой. Кстати, рядом со своей красавицей-супругой также занял место и сам король Испании. Высокопоставленная пара быстро смогла расположить к себе детей - Летиция и Филипп искренне улыбались и поддерживали разговоры.

Летиция и Филипп IV с удовольствием играли с детьми (скриншоты поста: instagram.com/regalfille1)

Уже традиционно особенного внимания заслуживает стильный образ королевы Летиции, который она выбрала для очередного официального выхода. Монаршая особа выбрла элегантное белом платье от Victoria Beckham с леопардовым принтом длины миди. При этом Летиция подвернула длинные рукава наряда до локтя, из-за чего образ смотрелся более повседневно и не так официозно. Широкий тканевый пояс подчеркнул стройную талию супруги Филиппа IV. Довершили изысканный ансамбль черные туфли на шпильке и с открытой пяткой.

Волосы монаршая особа распустила. Достаточно сдержанный макияж сделан с акцентом на глаза. В качестве аксессуаров Летиция выбрала серьги-капли из белого золота.

Королева Испании подтвердила, что эффектный леопардовый принт никогда не выходит из моды.

Напомним, ранее королева Летиция в трендовом кейпе порадовала редким выходом с красавицами-дочками.