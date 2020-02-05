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Королевские приемы: топ-3 секрета стиля Кейт Миддлтон, которым стоит научиться

Lite » Мода 05.02.2020 - 18:11
Королевские приемы: топ-3 секрета стиля Кейт Миддлтон, которым стоит научиться
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Перенимаем стильные привычки герцогини Сассекской

Кейт Миддлтон известна своим умением одеваться. Образы герцогини Сассекской не сходят со страниц глянцевых журналов, а поклонники стремятся научиться так же выгодно сочетать вещи. Недавнее исследование, проведенное школой моды Fashion Retail Academy среди британцев, в который раз утвердило 38-летнюю герцогиню в статусе иконы стиля среди других монархинь. Интересно, что порой знаменитость появляется в весьма простых нарядах, но отвести глаз от стройной фигуры Кейт и продуманного до мелочей наряда просто невозможно! Предлагаем перенять некоторые модные приемы герцогини для эффектного выхода.

Королевские приемы: топ-3 секрета стиля Кейт Миддлтон, которым стоит научитьсяКейт на премии BAFTA 2020 (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Найти свою знаковую вещь

В стиле Кейт четко прослеживается тенденция к вещам определенного фасона. Особенно часто ее можно заметить в закрытых платьях миди со слегка расклешенной юбкой, подчеркнутой линией талии и рукавами-фонариками. Они делают образ одновременно женственным и в меру строгим. Еще один любимый наряд Миддлтон – ансамбль из укороченного жакета и юбки-колокольчика. Оба образа подчеркивают главные "фишки" Кейт: стройные ноги, осиную талию и безупречную осанку. Чтобы повторить этот модный прием, не нужно слепо следовать примеру Кейт и подбирать себе такие же платья. Важно определить свои сильные стороны и сделать акцент на них.

Кейт обожает женственные платья (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Искать новые пути

Кейт – одна из немногих знаменитостей, которая легко подстраивается под модные веяния и не боится искать новое применение классическим вещам. К примеру, надевать пальто в качестве платья. Такой прием часто используют высокопоставленные особы, когда нужно выглядеть на все сто, но погода или обстоятельства не позволяют облачиться в привычные наряды. Кейт часто использует верхнюю одежду как самодостаточный элемент гардероба, восхищая весь мир. Чтобы сделать образ завершенным, она добавляет стильные аксессуары, классическую обувь и часто – свои любимые шляпки. А во время тура в Пакистан Кейт сумела сохранить свой привычный стиль даже при строгих правилах дресс-кода. Она по-своему обыграла привычные ей оттенки и наряды, выполнив требования к своему виду.

Герцогиня очень гибкая в плане выбора нарядов (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Не бояться нарушать правила

Иконы стиля также могут позволить себе отдохнуть. А способность с умом подходить к различным событиям играет только на руку герцогине. Так, Кейт не стремится даже на прогулке выглядеть безупречно, облачаясь в изысканные вещи с головы до ног. На мероприятия, предполагающие активности и требующие комфорта, она может надеть пуховик, джинсы-скинни и куртку. При этом простые вещи и минимум аксессуаров ничуть мешают выглядеть достойно. А даже наоборот – помогают ей стать "ближе к народу". Может, потому Кейт и является всеобщей любимицей вот уже много лет?

Иногда чем проще, тем лучше (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
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Новости Украины Кейт Миддлтон
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