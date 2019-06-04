"Украинская Клеопатра": Катя Осадчая блистала во Львове в роскошном платье

Телеведущая посетила открытие пляжного клуба
Теледива Катя Осадчая посещает все интересные светские мероприятия не только Киева, а и страны и даже зарубежья, где регулярно восхищает эффектными и стильными образами. Каждый ее выход в свет и едва ли не каждый наряд потом долго обсуждаются в сети. При этом она не повторяется и каждый раз умудряется поразить совершенно новым интересным "луком". Так, на днях ведущая блистала во Львове в сказочно красивом платье.
Катя побывала на открытии пляжного клуба и выбрала для мероприятия роскошное платье в восточном стиле. Наряд красного цвета был украшен необычными рисунками в золотистых оттенках.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Эффектный образ дополнили широкий пояс и босоножки в тон, а также элегантная и нежная тиара на голове Осадчей. Свои длинные локоны она оставила распущенными.
"Одного разу у Львові. Відкривали літній сезон в Кавалієрі вже вп‘яте", - прокомментировала знаменитость.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/svitsketv)
Подписчики Кати пришли в восторг от такого яркого и необычного наряда и засыпали ее лавиной комплиментов. К ним присоединилась и певица Оля Полякова.
"Офигенное платье", - отметила артистка.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/svitsketv)
Напомним, Катя Осадчая восхитила эффектным образом от украинского бренда. Ведущая позировала в изящном веночке-обруче и стильном платье лавандового цвета с открытыми плечами.
Ранее Катя Осадчая показала первые пляжные фото и объявила об открытии сезона. Телеведущая решила посетить Одессу и насладиться прогулкой у моря.
К слову, Катя Осадчая поделилась трогательным фото с сыном в День защиты детей.