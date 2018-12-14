Украинка восхитила своим дефиле на отборочном туре финала "Мисс Вселенная 2018"

Фото: Карина Жосан (instagram.com/missukraine_universe)

Финал конкурса состоится 17 декабря в Таиланде

Одесситка Карина Жосан, которая выиграла "Мисс Украина Вселенная 2018", активно готовится к финалу международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018", который состоится 17 декабря в столице Таиланда Бангкоке. На официальной странице "Мисс Украина Вселенная" в Instagram появилось несколько видеороликов, на которых запечатлена подготовка к грандиозному шоу.

Среди них опубликованы видео предварительного дефиле, выхода в купальниках и приветствия 23-летней Карины.

На странице конкурса отмечается, что предварительные выходы красавиц – это отборочный тур, по итогам которого выберут 20 финалисток.

Видео: instagram.com/missukraine_universe

Жосан прошлась по подиуму в сером платье, украшенном перьями и красивой вышивкой, а также розовом купальнике.

Видео: instagram.com/missukraine_universe

Представительница Украины выглядела восхитительно и вела себя непринужденно и весьма уверенно, что не могло не очаровать зрителей.

Видео: instagram.com/missukraine_universe

Напомним, ранее украинка представила наряд для конкурса "Мисс Вселенная 2018". Как рассказала Карина, костюм красного цвета получил название "Дерево жизни". Наряд украшен элементами украинских орнаментов, используемых в традиционных украинских костюмах и рушниках.

Фото: Карина Жосан (instagram.com/missukraine_universe)

Отметим, что в Киеве представили ювелирное украшение, которое Мисс Украина Вселенная, 23-летняя одесситка Карина Жосан представит в декабре на благотворительном аукционе в Таиланде. Кулон называется "Сохрани мой мир".

Мы также писали о том, что известный украинский хирург, супруг Славы из популярного дуэта "НеАнгелы" дал экспертное мнение по поводу того, делала ли когда-то пластические операции победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан.

Видео: РБК-Украина