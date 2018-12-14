Українка вразила своїм дефіле на відбірковому турі фіналу "Міс Всесвіт-2018"

Фото: Каріна Жосан (instagram.com/missukraine_universe)

Фінал конкурсу відбудеться 17 грудня в Таїланді

Одеситка Карина Жосан, яка виграла "Міс Україна Всесвіт 2018", активно готується до фіналу міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт 2018", який відбудеться 17 грудня в столиці Таїланду Бангкоку. На офіційній сторінці "Міс Україна Всесвіт" в Instagram з'явилося кілька відеороликів, на яких відображена підготовка до грандіозного шоу.

Серед них опубліковані відео попереднього дефіле, виходу в купальниках і привітання 23-річної Карини.

На сторінці конкурсу зазначається, що попередні виходи красунь – це відбірковий тур, за підсумками якого оберуть 20 фіналісток.

Відео: instagram.com/missukraine_universe

Жосан пройшлася по подіуму в сірому платті, прикрашеному пір'ям і красивою вишивкою, а також рожевому купальнику.

Відео: instagram.com/missukraine_universe

Представниця України виглядала чудово і вела себе невимушено і досить впевнено, що не могло не зачарувати глядачів.

Відео: instagram.com/missukraine_universe

Нагадаємо, раніше українка представила вбрання для конкурсу "Міс Всесвіт 2018". Як розповіла Карина, костюм червоного кольору отримав назву "Дерево життя". Наряд прикрашений елементами українських орнаментів, які використовуються в традиційних українських костюмах і рушниках.

Фото: Каріна Жосан (instagram.com/missukraine_universe)

Відзначимо, що в Києві представили ювелірна прикраса, яке Міс Україна Всесвіт, 23-річна одеситка Карина Жосан представить в грудні на благодійному аукціоні в Таїланді. Кулон називається "Збережи мій світ".

Ми також писали про те, що відомий український хірург, чоловік Слави з популярного дуету "Неангели" дав експертну думку з приводу того, робила колись пластичні операції переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2018" Карина Жосан.

Відео: РБК-Україна