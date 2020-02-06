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Учасниця "Топ-моделі по-українськи" Мальвіна Чукля знялася в лукбуку Katerina Kvit: Пройшла без кастингу

Lite » Мода 06.02.2020 - 12:17
Учасниця "Топ-моделі по-українськи" Мальвіна Чукля знялася в лукбуку Katerina Kvit: Пройшла без кастингу
Мальвіна Чукля у зйомках нової колекції Katerina Kvit (фото: Lolita Sharun)

Мальвіна також поділилася емоціями від зйомок

Переможниця третього сезону «Топ-моделі по-українськи» на Новому каналі розповіла про свою наймасштабнішу роботу в сезоні осінь-зима 20/21 Після перемоги в реаліті Мальвіна Чукля намагається не сидіти, склавши руки. Вона приїжджає до Києва на кастинги, бере участь в Українському тижні моди і співпрацює з українськими дизайнерами. Однією з найбільш яскравих і масштабних робіт дівчини в сезоні осінь-зима 20/21 стала зйомка лукбука і презентаціянової колекції бренду Katerina Kvit. Причому на зйомку Мальвіну запросили навіть без кастингу!

– До Катерини Квіт потрапила дуже швидко й несподівано, – розповіла дівчина Новому каналу. – Я вже перебувала в Києві, коли агентство повідомило, що мене покликали на примірку. Думаю, мій типаж «зайшов» дизайнеру за фотографією, тому і взяли без кастингу. Про примірку дізналася, коли була на інший зйомці, тому запізнилася більше, ніж на годину. На щастя, мої параметри, типаж і стрижка дуже сподобалися творцям лукбука. Настільки, що мене запросили взяти участь у презентації колекції.

Учасниця &quot;Топ-моделі по-українськи&quot; Мальвіна Чукля знялася в лукбуку Katerina Kvit: Пройшла без кастингу

Захід пройшов у камерному форматі напередодні відкриття UFW, її гостями стали світські тусовщики та дизайнери.

– До цього я ніколи не брала участь у презентаціях – лише в показах. На презентації не було проходки, ми просто позували на камеру і перед глядачами, періодично змінюючи образи, – пояснила Чукля. – Для цього довелося ховатися за спеціально обладнаними декораціями.

Учасниця &quot;Топ-моделі по-українськи&quot; Мальвіна Чукля знялася в лукбуку Katerina Kvit: Пройшла без кастингу

У новій колекції Катерини Квіт – сукні, жакети та плащі, прикрашені жіночими портретами. Їх створила театральна художниця Дар'я Бєлая.

– Одяг від Katerina Kvit просто нереальний, – розповіла Мальвіна Новому каналу. – Мені дуже сподобалася ідея з принтом у вигляді портрета жінки на піджаках, пальто, светрах. Він був такий красивий!.. Як і кольори: насичений зелений, рудий, бежевий – мої улюблені. Я б носила кожну річ із колекції і на роботу, і на вечірку, та хоч на весілля! Одяг дуже вдалий і максимально підкреслює жіночність.

Учасниця &quot;Топ-моделі по-українськи&quot; Мальвіна Чукля знялася в лукбуку Katerina Kvit: Пройшла без кастингу

Тепер в особистій скарбничці Мальвіни – новий цінний досвід.

– У цьому сезоні співпраця з Катериною Квіт – моя наймасштабніша робота. Тим більше, зйомка лукбука для моделі – це дуже крутий досвід. Плюс, тепер я знаю, як проходять презентації колекцій, і з радістю буду приймати такі пропозиції в подальшому.

Нагадаємо, що Мальвіна Чукля бере активну участь в Українському тижні моди – вона дефілювала для кількох брендів, серед яких – благодійний показ, присвячений надмірному використанню одягу.

Нагадаємо, раніше учасник шоу "Топ-модель по-українськи" Діма Сукач вперше розповів про свою дівчину.

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