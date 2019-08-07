Цветущая Лилия Ребрик показала идеальный образ в стиле спорт-кэжуал

Лилия Ребрик уже смело может называть себя признанным “модным блогером”. Украинская телеведущая и актриса едва ли не каждый день показывает многотысячной армии поклонников свои яркие и стильные образы. Отметим, что Ребрик является ведущей популярной утренней программы “Ранок з Україною” на телеканале “Україна”. Конечно же, от эфира к эфиру Ребрик примеряет новые и отличимые по “характеру” образы, которые с удовольствием и показывает подписчикам.

Не стал исключением и новый утренний эфир программы, а также новый образ Ребрик. На этот раз Лилия блеснула фигурой в повседневном стильном спортивном луке. На Лилии - спортивные брюки нежно-розового оттенка с белыми лампасами по бокам. Под цвет штанов Ребрик подобрала свободный пиджак. Образ дополняет атласная белоснежная майка на тонкий бретельках.

На ножках - удобные белые кроссовки. А из аксессуаров - зеленая сумка через плечо. Следует отметить, что даже выбиваясь из цветовой гаммы образа, сумочка совсем не выглядит в нем лишней.

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также Ребрик сопроводила свое фото и забавной подписью. Телеведущая похвасталась тем, что ее рабочий день уже закончился. При этом следует отметить, что в 6 утра Лилия уже на съемочной площадке!

"Ахаха))) Дев’ята ранку, а в когось робочий день вже закінчився!!! І таке буває. Мама їде додому, сьогодні буде багато смаколиків))). Що б такого приготувати?” - обращается к подписчикам Ребрик.

Поклонники стильной телеведущей также поспешили прокомментировать ее новое фото и засыпать ее различными советами и рецептами.

“Растрескавшееся шоколадное печенье. Дети будет в восторге уже от самого процесса приготовления”

“Блинчики с творогом и с маком и полить медом”

“Я вчера пекла ватрушки,сын очень любит их))))”

“Делаю творожную запеканку . И всем рекомендую у кого детки есть”

“Домашние пельмени и вкусно и с детьми интересно готовить”

“Приготовьте классическую лазанью)) вкуснятина”

“Лилия, вы непревзойденная!!”

“Самая лучшая актриса!”

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Лилия Ребрик удивила перевоплощением в "князиху"! Пока что телеведущая держит интригу и не рассказывает, что же это за экперимент. Однако известно, что неожиданное перевоплощение приурочено к праздничному эфиру программы "Ранок з Україною", а именно - ко Дню Независимости Украины! Ребрик позирует, сидя на коне. На телеведущей - наряд периода средневекового Киева.

А еще раньше Ребрик приятно удивила спортивным утром с новым соведущим. Теперь официально еще одним ведущим утреннего шоу "Ранок з Україною" стал Анатолий Анатолич.