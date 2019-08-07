Квітуча Лілія Ребрик показала ідеальний образ в стилі спорт-кежуал

Лілія Ребрик вже сміливо може називати себе визнаним "модним блогером". Українська телеведуча і актриса чи не кожен день показує багатотисячній армії шанувальників свої яскраві і стильні образи. Зазначимо, що Ребрик є ведучою популярної ранкової програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". Звичайно ж, від ефіру до ефіру Ребрик приміряє нові і відмінні за "характером" образи, які з задоволенням і показує підписникам.

Не став винятком і новий ранковий ефір програми, а також новий образ Ребрик. На цей раз Лілія блиснула фігурою в повсякденному стильному спортивному луці. На Лілії - спортивні штани ніжно-рожевого кольору з білими лампасами по боках. Під колір штанів Ребрик підібрала вільний піджак. Образ доповнює атласна білосніжна майка на тонкий бретельках.

На ніжках - зручні білі кросівки. А з аксесуарів - зелена сумка через плече. Слід зазначити, що навіть вибиваючись з колірної гами образу, сумочка зовсім не виглядає в ньому зайвою.

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Також Ребрик супроводила своє фото і кумеднім підписом. Телеведуча похвалилася тим, що її робочий день вже закінчився. При цьому слід зазначити, що о 6 ранку Лілія вже на знімальному майданчику!

"Ахаха))) Дев’ята ранку, а в когось робочий день вже закінчився!!! І таке буває. Мама їде додому, сьогодні буде багато смаколиків))). Що б такого приготувати?" - звертається до підписників Ребрик.

Шанувальники стильної телеведучої також поспішили прокоментувати її нове фото і засипати її різними рецептами та порадами.

“Розтріскане шоколадне печиво. Діти в захваті від самого процесу приготування"

"Млинці з сиром і з маком і полити медом"

"Я вчора пекла ватрушки,син дуже любить їх))))"

“Роблю сирну запіканку. І всім рекомендую у кого є дітки"

"Домашні пельмені і смачно і з дітьми цікаво готувати"

"Приготуйте класичну лазанью)) смакота"

"Лілія, ви неперевершена!!"

"Найкраща акторка!"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик здивувала перевтіленням в "князіху"! Поки що телеведуча тримає інтригу і не розповідає, що ж це за экперимент. Однак відомо, що несподіване перевтілення приурочено до святкового ефіру програми "Ранок з Україною", а саме - до Дня Незалежності України! Ребрик позує, сидячи на коні. На телеведучій - вбрання періоду середньовічного Києва.

А ще раніше Ребрик приємно здивувала спортивним ранком з новим співведучим. Тепер офіційно ще одним ведучим ранкового шоу "Ранок з Україною" став Анатолій Анатоліч.