Трендовый принт и яркая обувь: Ева Лонгория демонстрирует, как носить платье-рубашку в новом сезоне

Актриса поделилась новым образом
Ева Лонгория в последнее время не упускает случая показать свою восхитительную фигуру. Недавно она блистала в белом купальнике с высокими вырезами на бедрах – откровенный пляжный образ в который раз заставил поклонников убедиться, что Лонгория находится в безупречной форме. А несколько часов назад она показала очередной аутфит, который стоит повторить грядущим летом.
Ева в новом образе (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)
Ева надела платье-рубашку с тонким поясом на талии – такая модель не выходит из моды который сезон. А в будущем летнем особенно модными будут модели с трендовым принтом – продольной полоской. Лонгория выбрала вариант с красными и белыми полосами. Гармонично завершили образ ярко-красные босоножки на высоких каблуках необычной формы. Образ актрисы получился таким стильным, что поклонники не могли сдержать слов восхищения. Они выразили восторг как от аутфита, так и от обуви, которую Ева разрабатывала самостоятельно.
Актриса позирует сидя, закинув ногу на ногу. И ее стройная точеная фигура, как всегда, привлекла внимание миллионной армии фанатов.
Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)
Напомним, звезда уже заслужила статус иконы стиля наравне с другими известными в сети личностями, включая давнюю подругу актрисы Викторию Бекхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли. Красавицы уже стали настоящими фешн-блогерами, аудитория которых только и ждет, когда девушки подкинут новый вдохновляющий образ.
Автор: Lite