Трендовий принт і яскраве взуття: Єва Лонгорія демонструє, як носити плаття-сорочку в новому сезоні

Актриса поділилася новим образом
Єва Лонгорія останнім часом не упускає нагоди показати свою чудову фігуру. Нещодавно вона блищала в білому купальнику з високими вирізами на стегнах – відвертий пляжний образ вкотре змусив шанувальників переконатися, що Лонгорія знаходиться в бездоганній формі. А кілька годин тому вона показала черговий аутфіт, який варто повторити прийдешнім літом.
Єва в новому образі (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)
Єва одягла плаття-сорочку з тонким поясом на талії – така модель не виходить з моди який сезон. А в майбутньому літньому особливо модними будуть моделі з трендовим принтом – поздовжньою смужкою. Лонгорія обрала варіант з червоними і білими смугами. Гармонійно завершили образ яскраво-червоні босоніжки на високих підборах незвичайної форми. Образ актриси вийшов таким стильним, що шанувальники не могли стримати слів захоплення. Вони висловили захоплення від аутфіта, так і від взуття, яке Єва розробляла самостійно.
Актриса позує сидячи, закинувши ногу на ногу. І її струнка точена фігура, як завжди, привернула увагу мільйонної армії фанатів.
Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)
Нагадаємо, зірка вже заслужила статус ікони стилю нарівні з іншими відомими в мережі особистостями, включаючи давню подругу актриси Вікторію Бекхем і Роузі Хантінгтон-Уайтлі. Красуні стали справжніми фешн-блогерами, аудиторія яких тільки й чекає, коли дівчата підкинуть новий естетичний образ.
Автор: Lite