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Трендове взуття на літо: стиліст розповіла про модні варіанти

П'ятниця 10 липня 2020 16:31
Трендове взуття на літо: стиліст розповіла про модні варіанти
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевіч

Експерт дала поради, якому взуттю віддати перевагу влітку 2020

Важливою частиною літнього образу є взуття. До того ж, після кількох місяців в самоізоляції змінити шкарпетки і тапочки на улюблені туфельки і босоніжки - найкращий подарунок. Для тих, хто хоче бути в тренді, стиліст-блогер Віка Барва розповіла про тенденції у взутті влітку 2020.

Отже, що ж модного зараз носять:

Босоніжки з тонкими ремінцями

Трендове взуття на літо: стиліст розповіла про модні варіанти

Босоніжки з ремінцями у кілька обертів навколо щиколотки

Босоніжки-сланці на підборах

Трендове взуття на літо: стиліст розповіла про модні варіанти

Квадратний мис або виріз

Трендове взуття на літо: стиліст розповіла про модні варіанти

Пластик і прозорі вставки

Стьобані фактури


Об'ємні переплетення і деталі, виконані зі шкіри або замші

Трендове взуття на літо: стиліст розповіла про модні варіанти

Спортивні сандалі на платформі або грубій підошві

Трендове взуття на літо: стиліст розповіла про модні варіанти

Мюлі на середньому стійкому каблуці або киттен-хіл

Трендове взуття на літо: стиліст розповіла про модні варіанти

Шльопанці з дутими деталями

Трапецієподібний каблук

Лавандовий, м'ятний відтінки

Трендове взуття на літо: стиліст розповіла про модні варіанти
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Звичайно, багато що з цього може зійти за базове взуття, але не варто забувати, що є і короткострокові тренди, за яким через N-ну кількість сезонів буде зрозуміло, що так вже не носять.

Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господінова ознайомила з головними антитрендами літа-2020 і розповіла про новий зручний і практичний стиль, що "народився" під час карантину - biz-leisure.

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