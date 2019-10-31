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Какие платья носить зимой: советы стилиста

Lite » Мода 31.10.2019 - 08:36
Какие платья носить зимой: советы стилиста
Иллюстративное фото (pexels.com)

Холода - вовсе не повод не носить платья и юбки

С наступлением холодов 90% девушек убирает на дальние полки все то, что так нравится мужчинам, а именно - юбки и платья. И совершенно зря - считают стилисты. В Instagram-аккаунте podium_boutique_72 были опубликованы полезные советы экспертов, какие же платья стоит носить зимой, чтобы выглядеть стильно и не мерзнуть.

1. Самый понятный вариант - купить платье из трикотажа: оно может был любой длины и кроя, но очень желательно, чтобы в составе была хотя бы капля шерсти или кашемира. Носим, в зависимости от силуэта, с ботильонами, сапогами, казаками, разбавляем колготками и верхней одеждой.

Какие платья носить зимой: советы стилиста
Иллюстративное фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

2. Платье из плотного денима темного тона - идеально для образов с водолазками. Почему деним именно плотный? Потому что тонкий не имеет жёстких форм и плохо смотрится с верхней одеждой, именно поэтому я убрала свой джинсовый комбез спать до весны.

Какие платья носить зимой: советы стилиста
Иллюстративное фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

3. Кожа - абсолютно зимний материал, который хорошо сочетается с уютными и плотными фактурами. Выбирайте эко или натуральную кожу и помните, что этот тренд - не на один сезон, он вечен.

Какие платья носить зимой: советы стилиста
Иллюстративное фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

4. Еще один материал, в который хочется облачиться именно осенью или зимой - твид. Он слишком плотен и фактурен для лета и весны, а вот в холодное время года будет играть не последнюю роль.

Какие платья носить зимой: советы стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

5. Что касается платьев с цветочным принтом, здесь есть несколько нюансов: конечно, можно взять такое платье из летнего гардероба, но помните, что оно не должно быть транспарантным: очень странно выглядят тёмные колготки под лёгким платьем, если в его принте нет тёмного пигмента.

Какие платья носить зимой: советы стилиста
Иллюстративное фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

6. Обязательно купите платье в стиле 70-х: этот стиль в моде практически всегда, и оно точно пригодится вам, когда любимый скажет: дорогая, я устал от твоих вечных джинсов.

Какие платья носить зимой: советы стилиста
Иллюстративное фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

7. Бохо стилистика тоже хорошо работает с зимними цветами и фактурами: мех, замша, бахрома - обыграть такое платье можно очень круто.

Какие платья носить зимой: советы стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

8. Ну и не забывайте, что скоро начнется череда праздников, и хотя бы одно платье с блеском вам точно пригодится.

Какие платья носить зимой: советы стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

Напомним, стилист Stacymills дала советы, как правильно носить натуральную и экокожу.

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