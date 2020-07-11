Топ-5 правил стильного образа: полезная шпаргалка от стилиста

Чувство стиля можно и нужно постоянно развивать, а маленькие хитрости от профессионалов помогут создать идеальный модный гардероб или улучшить уже готовый образ. Следуя простым правлам, можно "натренировать" вкус и научиться компоновать аутфиты, которые заставят оборачиваться Вам вслед. Стилист Ксения Господинова на странице в Instagram поделилась модными рекомендации, как всегда выглядеть стильно и актуально.

Вооружившись советами от эксперта, можно самостоятельно создавать или совершенствовать образы на каждый день.

Топ-5 правил для стильных образов:

1.Брюки длинной 7/8. Открывают щиколотки и удлиняют ноги.



Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

2.Топ, жакет или платье с объемными рукавами-фонариками будет эффектней смотреться, если дополнить волосами собранными в хвост или в пучок.

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3.Если у вас нарядное платье или костюм, не стоит утрировать образ ярким макияжем и "пышной прической". Играйте на контрасте. Лучше сделать акцент только на глазах или губах, и довершить лук пучком либо "небрежной" укладкой.

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4. Следите за трендами и подписывайтесь на fashion-блоги. Для того, чтоб прокачивать свою "насмотренность" и с легкостью самостоятельно создавать свои стильные луки.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. В летних аутфитах заменяйте банальные джинсы на брюки свободного кроя/кюлоты или на джинсы в разных цветах: молочном, бежевом, оливковом и др.

Напомним, что ранее стилист Юлия Романова рассказала, как не промахнуться с выбором трендовых шорт и вариантов на все случаи жизни.