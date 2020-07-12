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Топ-5 ошибок, которые испортят летний офисный образ

Автор: Марина Настевич

Выбирая наряд для офиса, не забывайте об уместности

После карантина многие уже вернулись в офис, и это прекрасная возможность обновить гардероб и выгулять наконец свои стильные летние луки. Однако не стоит забывать об уместности! Стилист-блогер Настя Ерасова перечислила на своей странице в Instagram основные ошибки, которые испортят любой летний офисный образ.

Как не надо делать:

1. Просвечивающие трусы.

Девчонки, самое незаметное белье – телесное! Дополнительно оно может быть и бесшовным. Под белую одежду надеваем только его.

И прежде, чем отправиться в офис в новых льняных брюках, рассмотри себя со всех сторон при хорошем освещении.



2. Ошибка номер два: очень короткие тесные шорты.

Даже если директор очень лояльный, и даже если бизнес очень креативный, таким шортам в офисе не место. Не смущай коллег в конце концов!) Микро-шорты оставляем для пляжа, а в офис (если вообще у вас можно!) выбираем более длинные модели. Тем более они в тренде.

3. Топ на тонких бретелях в стенах офисах обычно выглядит ошибкой, если поверх него не надето что-то ещё.

Вот с пиджаком будет хорошо! И в этом случае выбираем спокойный топ без кружева. Если с пиджаком совсем жарко – тогда лучше вариант на широких бретелях и конечно без глубокого декольте. Если бесит слово пиджак, просто выпей винца.



4. Пляжная обувь: биркенштоки, сланцы, сандалии с завязками.

Всё это лучше тоже приберечь для курорта. Если дресс-кодом разрешена открытая обувь, то бери босоножки. Они могут быть на высоком, среднем или очень маленьком каблуке, кому как нравится.

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5. Платье из тоненького трикотажа зачастую тоже смотрится курортным или домашним.

Пусть ткань будет более плотной, а твой образ – более деловым.

Иллюстративное фото (instagram.com/razborki_v_mode)

Напомним, что ранее стилист Юлия Романова рассказала, как не промахнуться с выбором трендовых шорт и вариантов на все случаи жизни.

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