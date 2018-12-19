Топ-5 бюджетних способів завжди виглядати красиво

Фото: pixabay.com

Кілька трюків, які краще використовувати в комплексі

Якщо відкинути відразу очевидні речі, як-то не наїдатися на ніч, щоб уникнути набряків вранці, кинути шкідливі звички, якісно висипатися, і хоч трохи часу присвячувати спорту або хоча б прогулянкам, то залишається скористатися невеликими хитрощами, які не потребують багато часу і грошей.

1. Підкрути волосся

Зовсім не обов'язково робити тугі локони, а згідно модним тенденціям, навіть не бажано. Краще всього трохи підкрутити кінчики, зробивши легку хвилю. Цей прийом миттєво зробить образ м'якшим, розслабленішим, свіжішим. Весь секрет у тому, що пряме волосся робить образ більш суворим, додає графичности і підкреслює сліди недосипання. А локони навпаки — освіжають, і навіть, допомагають виглядати молодше.

Фото: (pixabay.com)

2. Додайте сяйва

Подружіться з маст-хевом косметичок всіх моделей, які точно знають толк у красі і свіжому зовнішньому вигляді. Їх рятувальник номер один — це хайлайтер.

Саме хайлайтер здатний зробити вас більш свіжою. Крім того, є ще й несподіване місце на обличчі куди варто спробувати його нанести, щоб приховати втому. Додайте трохи б'юті-продукту під очі (якщо немає помітних зморшок), таким чином трохи маскуються темні кола, а очі набувають сяйва. Так ви використовуєте основну магію освітлення - заломлення світла.

Фото: (pixabay.com)

3. Надайте шкірі засмаги

Звичайно, обмовимося відразу, не всім йде засмага, тому до цієї поради варто підійти вибірково, але той, хто навіть злегка загорів відразу виглядає здоровим і доглянутим. Зробивши відтінок шкіри на тон-два темніше ви відразу зміните зовнішність і будете виглядати доглянутою, а значить і відчувати себе на всі 100%. Яким чином "добути" бажаний відтінок шкіри взимку з допомогою солярію або автозасмаги - вирішувати вам, головне не забувати, що перестаратися теж не варто, підірвати здоров'я шкіри на догоду красі — це занадто.



Фото: (pixabay.com)

4. Використовуйте самомасаж

Ніяких спеціальних пристосувань вам не знадобитися, всього лише власні пальчики. Досить з ранку пройтися постукуючими рухами по масажних лініях обличчя не розтягуючи шкіру. Так само можна, злегка натискаючи кісточками пальців зробити масаж чола і щік, пощипывающими рухами "освіжити" щічки, і трохи помасажуйте мочки вух. Всього пара рухів і ви відчуєте приплив енергії.

Фото: (pixabay.com)

5. Підберіть базовий комплект

Щоб підтримати досягнутий ефект доглянутості і свіжості, створіть образ з речей простого крою і кольору, а віддайте перевагу одягу зі світлих тонів (особливо це стосується верху). Драпіровки, складки, багатошаровість, складна фактура тканини тільки підкреслять втомлений вигляд, а темні тканини зроблять зморшки і плями на обличчі виразними. Крім того, простий одяг, зробить вас впевненіше, і не залишить місця сумнівам, йде вона вам чи ні, базові речі йдуть всім.

Фото: (pixabay.com)

Чіатйте також про те, що Кайлі Дженнер приміряла на себе культовий хіт 90-х - футболку з принтом зірки. Вона обрала фото популярної 25 років тому поп-групи.

Крім того, ми писали про те, як тренувати смак і навчитися бути стильною.

Популярна українська телеведуча і шоувумен Ольга Фреймут розповіла, що з роками її мода почала поступатися стилю. Зокрема, вона зауважила відмінності порівняно з дочкою.

Як носити анималистичный принт і не виглядати вульгарно (video.rbc.ua)