Топ-3 распространенных ошибок стиля и тренды в образе с костюмом: практика от стилиста

Даже самый казалось бы выверенный образ могут испортить детали и грубые ошибки, котрые может совершить каждый. Поэтому важно не только ориентироваться в тенденциях, но и знать основы составления выигрышных луков на все случаи жизни. Стилист Карина Каприэлова предостерегла модниц от оплошностей и рассказала, как носить брючный костюм в этом сезоне.

Самые распространенные ошибки в стиле, о которые многие спотыкаются при формировании своего образа:

1.Отсутсвие насмотренности, и остюда, как следствие, складывается несовременный комплект.

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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Не корректное совмещение стилей. К примеру, сейчас в тренде совмещение драмы и спорта. Поэтому если у вас есть, что-то прямо вау: юбка с пайетками или леопардовая юбка, то ее лучше не с жакетом носить, а с худи или анораком.

3.Не актуальный подбор обуви и сумок. Вы уже видели, что костюмы сейчас носят не с лодочками, а с мюли или сандалями? Если хотите классику и лодочки, тогда добавьте актуальную сумку, очки и блузу.

Если костюм не отличается актуальным кроем, то все остальное должно быть очень трендовым.

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Носите костюм с: мюлями, биркенштоками, с босоножками с тонкими ремешками, с туфлями с квадратным мысом.

Стилист рассказала о новшествах, которые можно смело включит в образ с костюмом: панамки и сумки в минималистическом стиле.

Новые приемы: жилет и жакет на голое тело, брюки лежат на обуви, а жакет можно подпоясывать.

Напомним, что ранее стилист Татьяна Виноградова назвала главные антритренды сезона.