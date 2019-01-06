Топ-7 странных трендов 2019 года, которые вернулись из прошлого

Иллюстративное фото: (instagram.com/prada)

Самый неожиданный тренд — джинсы с ультранизкой посадкой

Мода циклична, потому новое – хорошо забытое старое. Однако чтоб быть в тренде, важно предугадать, какие модные тенденции прошедших времен снова вернуться в наш гардероб. LITE проанализировал свежие коллекции ведущих дизайнеров и собрал топ-7 неоднозначных трендов 2019 года.

В погоне за модой возвращаются не только элегантность и легкость, но и небольшая толика безумных сочетаний. К примеру, мир снова покоряет обувь с квадратным носком и, да, пайетки!

Вьетнамки

Шлепанцы и босоножки через палец были модными в 90-х. Особенно в это время популярными были модели kitten heels, которые выделялись высокой платформой или плоской подошвой. Сегодня актуальны все самые сумасшедшие варианты (даже со скотчем), но самый трендовый все же на низком ходу. Представляя коллекцию весна-лето 2019 их продемонстрировали Michael Kors, Molly Goddard и The Row.

Вьетнамки Michael Kors (фото: michaelkors.global)

Брюки карго

Карго входят в моду как удобная вещь, скорее, чем эстетическая. Объясняется это тем, что чем меньше сумочка, тем больше необходимость в карманах. Свои версии этих брюк продемонстрировали Valentino, Prada и Fendi. Но первыми за их возрождение взялся бренд Off-white. Среди почитателей карго: Рианна, Эмили Ратаковски и Крисси Тайген.

Джиджи Хадид в брюках карго (фото: instagram.com/gigihadid)

Ридикюль

В тему о необходимости брюк карго — мода на маленькие сумочки и ридикюли. В этом году самой модной будет элегантный ридикюль с четко очерченной формой. Он предназначен для ношения в руке. Идеальную модель создал бренд Marc Jacobs.

Ридикюсь Marc Jacobs (фото: marcjacobs.com)

Бриджи

В прошлом сезоне первое место в списке трендов по праву принадлежит велосипедкам. А вот в этом году пальма первенства достанется свободным шортам чуть выше колена. Моду на них вернули Chanel, Stella McCartney, Prada и Rejina Pyo.

Бриджи Prada из коллекции весна-лето 2019 (фото: instagram.com/prada)

Пайетки

Да-да, пайетки, которые вышли из моды в 2011 году снова набирают популярность. Платья, жакеты, верхняя одежда, декор сумок и многие другие предметы моды активно изготавливаются с использованием пайеток.

Джиджи Хадид в одежде с пайетками (фото: instagram.com/gigihadid)

Брюки с ультранизкой посадкой

Эта вещь стала знаковой в 2000-х благодаря Бритни Спирс, Шакире и Spice Girls. На весенне-летних неделях моды брюки с низкой посадкой продемонстрировали в своих коллекциях Versace и Alexander McQueen, а в повседневной жизни их активно носят Белла и Джиджи Хадид.

Брюки с ультранизкой посадкой (фото: instagram.com/unanormaydosjean)

Квадратный нос

Вслед за массивными кроссовками, дизайнеры начали создавать и другую обувь в такой стилистике. В этом году квадратный носок можно будет увидеть на ботинках, босоножках и закрытых туфлях.

Обувь с квадратным носком (фото: instagram.com/rejinapyo)

Напомним, ранее мы рассказывали о восстанавливающих масках для лица после праздников.

Ранее сообщалось, что женщины со всего мира присоединяются к необычному тренду.

Видео: РБК-Украина