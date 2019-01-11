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Топ-10 трендів 2019 року за версією Pinterest

Lite » Мода 11.01.2019 - 08:14
Топ-10 трендів 2019 року за версією Pinterest
Фото: (instagram.com/dolcegabbana)

Традиційний щорічний рейтинг головних трендів 2019 роки від популярної соціальної мережі

Соціальна мережа, з незвичним художнім ухилом Pinterest, нещодавно проаналізувала запити користувачів і склала рейтинг найбільш популярних предметів одягу та аксесуарів, які шукають користувачі. Вибравши найбільш популярні заявки експерти мережі вивели свою топ-сто найпопулярніших речей в 2019 році, ми пропонуємо ознайомитися з верхньої десяткою найбільш частих запитів.

Фахівці соціальної мережі озвучили, що ж буде популярно в новому році за версією Pinterest. Окрім нарядів, з африканськими мотивами, тотал бежевими луками, відмовою від натуральних хутра й шкіри, гендерної амбівалентності будуть також популярні ремісницькі техніки хенд-мейд, комфортний одяг і всілякі драпірування.

1. Сумки з бамбука
По-перше, матеріал екологічний і виглядає така сумочка дуже естетично. По-друге, знову в моді тема ретро і повернення до трендів минулого століття. По-третє, така сумочка відмінно підійде на заміну обридлому солом'яному аксесуару.

Топ-10 трендів 2019 року за версією Pinterest

Фото: (instagram.com/e_k_accessorize)

2. Велосипедки
Носити таку деталь одягу, як велосипедки, краще не в тренажерний зал, а в повсякденному житті, вирішили дизайнери. Комбінуйте короткі велосипедні брюки слід зі строгим верхом, наприклад з офісним жакетом або жилетом.

Топ-10 трендів 2019 року за версією Pinterest

Фото: (instagram.com/solonnika)

3. Черепахові аксесуари
Це можуть бути сережки, окуляри або сумочка з матеріалу, який дизайнери прозвали "черепаховим". Черепахові аксесуари ще одне відсилання до ретро-теми.

Топ-10 трендів 2019 року за версією Pinterest

Фото: (instagram.com/da_asadullina)

4. Драпірування
Цей модний елемент заполонив всі подіуми ще на минулих тижнях моди, тому користувачі дуже часто цікавилися, які саме драпірування актуальні в 2019 році. Відповідь проста — всілякі, головне, щоб вони вигідно підкреслювали вашу фігуру.

 

Топ-10 трендів 2019 року за версією PinterestФото: (instagram.com/dolcegabbana)

5. Етнічні мотиви
У тренда, наприклад, африканські мотиви на одязі. Це - найконтрастніший і найавтентичніший з усіх етнічних стилів. Він наповнений теплом сонця і яскравими африканськими фарбами.

Топ-10 трендів 2019 року за версією Pinterest

Фото: (instagram.com/usmanstore2017)

6. Анімалістичні принти
Леопард і його "побратими" тріумфально повернулися в моду в минулому році, в цьому вони також не збираються здавати свої позиції.

Топ-10 трендів 2019 року за версією Pinterest

Фото: (instagram.com/toptop.studio)

7. Дизайнерська взуття
Подвійно добре, якщо таке взуття забезпечене яскравим і читабільним логотипом бренду, адже логомания все ще актуальна.

Топ-10 трендів 2019 року за версією Pinterest

Фото: (instagram.com/kristina_ov_shoes_)

8. Великі окуляри
Окуляри на пів обличчя і данина моді, і відмінний захист від сонця. Вузькі окуляри в стилі 90-х сховайте на деякий час подалі.

Топ-10 трендів 2019 року за версією Pinterest

Фото: (instagram.com/dolcegabbana)

9. Екологічність
В тренді "мода без жорстокості" і безпечні для екології матеріали, для виготовлення одягу та аксесуарів. До речі, на початку лютого пройде перший веганський тиждень моди, на якому будуть представлені імениті бренди, які вже відмовилися від використання натурального хутра та шкіри.

Топ-10 трендів 2019 року за версією Pinterest

Фото: (instagram.com/vera_yakimova_studio)

10. Комфортні сукні

2019 рік просто зобов'язаний пройти під знаком комфорту, вважають дизайнери і модниці.

Топ-10 трендів 2019 року за версією PinterestФото: (instagram.com/lastochka.store)

Крім того, ми писали про топ-7 дивних трендів, які повернулися з минулого.

А ще, модний жіночий журнал порадив усім одягатися, як нігерійські стритстайлеры.

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