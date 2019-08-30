Наталка Карпа, Тоня Матвієнко, Світлана Вольнова та інші на показі ANASTASIIA IVANOVA

Гості показу (фото: прес-служба ANASTASIIA IVANOVA)

Український бренд ANASTASIIA IVANOVA представив нову колекцію

Вчора, 29 серпня, на знаменитій сходах внутрішнього дворика БЦ «Торонто» навпроти Миколаївського костьолу відбулося Runway Show ANASTASIIA IVANOVA Spring/Summer 2020. Нову колекцію з 36 вечірніх і коктейльних суконь, доповнених авторськими аксесуарами, побачили понад 200 запрошених гостей, серед яких були як постійні клієнти бренду, так і зоряні шанувальники марки ANASTASIIA IVANOVA.

Показ ANASTASIIA IVANOVA (фото: прес-служба ANASTASIIA IVANOVA)

У першому ряду були помічені Світлана Вольнова, Марта Холод, Наталка Карпа, Габріелла Массанга, Маша Виноградова, Анна Добриднева, Олена Філонова, Lilu, Тоня Матвієнко, Олена Алимова, Олександр Прохоров, Вікторія Батуі, Даша Квіткова, Анетти Жорна, Слава Соломка, Олександра і Дмитро Черкассовы, Андрій Чорновіл, Анюта Славська, головні редактори глянцевих журналів, численні представники електронних та друкованих медіа.

Світлана Вольнова (фото: прес-служба ANASTASIIA IVANOVA)

«Ця колекція, 38-я в історії бренду ANASTASIIA IVANOVA, особливо дорога для мене, – зізнається Анастасія Іванова. – При її виготовленні використані ексклюзивні тканини, обрана ніжна кольорова гама і силуети, що ще більше підкреслюють граціозність і крихкість жінки. Адже сукні – це енергетичний одяг. Саме в них жінка розкриває своє правдиве призначення: надихати, окриляти, захоплювати і творити...".

Анастасія Іванова (фото: прес-служба ANASTASIIA IVANOVA)

«Локація обрана невипадково, – додає Анастасія. – Історичний центр міста, приголомшливий вид зі сходів БЦ «Торонто» на Миколаївський костел... Я жила, вчилася і працювала в Парижі і Нью-Йорку, але рідною для мене стала українська столиця. Мене приваблюють старовинні будівлі Києва, його архітектурні перлини. Я щаслива, що мій показ пройшов в такому знаковому місці. Це було красиво, яскраво і дуже символічно: вишукані сукні на тлі вишуканого пам'ятника архітектури».

Марта Холод (фото: прес-служба ANASTASIIA IVANOVA)

Анна Добриднева (фото: прес-служба ANASTASIIA IVANOVA)

Наталка Карпа, Олена Філонова і Тоня Матвієнко (фото: прес-служба ANASTASIIA IVANOVA)

Даша Квіткова (фото: прес-служба ANASTASIIA IVANOVA)

Вікторія Батуі (фото: прес-служба ANASTASIIA IVANOVA)

Олена Філонова і Тетяна Бойко (фото: прес-служба ANASTASIIA IVANOVA)