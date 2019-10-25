Така ніжна! Вагітна Ешлі Грем захопила пишними формами зефірному вбранні

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель показала новий легкий спосіб

Ешлі Грем, яка нещодавно взяла тайм-аут і вирішила відпочити від соцмереж, нарешті повернулася в дію. Причому показала відразу кілька сторін совій життя.

На останньому пості вона захопили черговим яскравим виходом у світ – на цей раз в неймовірно жіночому вбранні. Дівчина приміряла стильний костюм: спідниця з розрізами по боках, яка підкреслила животик Грем, і жакет ніжно-рожевого відтінку з широкими рукавами і запахом. Доповнили образ босоніжки на високому каблуці, сережки-кільця і яскравий макіяж. Ніжності луці надавала зачіска з випущеними пасмами, а також білий манікюр.

"Іноді я люблю перетворювати свої твердження в пісні", – написала знаменита красуня. Шанувальникам так сподобався образ Ешлі, що вони буквально засипали її компліментами і лайками.

Ешлі в новому вбранні (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, Ешлі любить дивувати своїх передплатників як сексуальними образами, так провокаційними і особистими постами. Кілька днів тому вона в черговий раз зізналася в коханні своєму чоловікові. Ешлі показала ніжне фото з коханим чоловіком, де цілує його. "Моя любов назавжди", – написала вона під знімком.

А ще вона вирішила зняти забавний ролик, де розкрила секрет свого улюбленого протеїнового напою. "Я люблю додавати в мої молочні коктейлі трохи протеїнового порошку рослинного походження, щоб заряджати себе на весь день", – поділилася пишнотіла красуня.

Ешлі з чоловіком (фото: instagram.com/ashleygraham)

Нагадаємо, нещодавно Ешлі вирушила на відпочинок, щоб відчути зв'язок з малюком і насолодитися компанією коханого чоловіка. За словами моделі, вже через тиждень вона зрозуміла, як їй не вистачало спокою і тиші, і навіть пораділа, коли у них пропав wi-fi.